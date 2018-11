Cât costă ASUS ROG Phone, cel mai tare telefon de gaming din România

Telefoanele de gaming încep să fie tot mai multe, dar să găsești unul bun e mai dificil. În acest sens, aruncă o privire pe ASUS ROG Phone, deja listat în magazine din România. E singurul telefon cu o colecție impresionantă de accesorii.

ASUS ROG Phone are un procesor Qualcomm Snapdragon 845 cu opt nuclee (până la 2,96 GHz), 8 GB de memorie RAM și 128 GB spațiu de stocare. Ecranul este un AMOLED Full HD+ de 6 inci și telefonul are un design care sigur te-ar duce cu gândul la gaming. Are o rată de refresh de 90 Hz.

Mai mult, are și două camere foto: 12 și 8 megapixeli, iar pe față este una de 8 MP. Are o baterie de 4.000 mAh.

Dacă vrei să ai toate accesoriile pe acest telefon, atunci le poți căra într-un „cufăr”. Ai un troler special, unde poți băga tot ceea ce face gamingul mobil ceva mai util.

Când vine vorba de un telefon de gaming așa cum e ASUS ROG Phone, autonomia e cea mai importantă. În acest caz, trebuie să știi că telefonul beneficiază de încărcare rapidă de la 0 la 60% în jumătate de oră. Folosește tehnologia Qualcomm Quick Charge 4.0.

Pentru audio, ASUS ROG Phone are două difuzoare frontale, deasupra şi sub ecran. Nu le acoperi cu mâna când te joci și ar trebui să fie utile când n-ai căști.

În pachet, ASUS ROG Phone vine cu un prim accesoriu: unul de răcire, care se conectează în portul dedicat și are un cooler activ. Desigur, lista e un pic mai mare, dacă te apuci să investești și să transformi telefonul într-o veritabilă consolă ultra portabilă.

Ai gamepad, Twin View Dock (care dubleză ecranul și are acumulator de 6.000 mAh), desktop dock (ca să faci PC din acest telefon) și WiGig (te joci direct pe televizor). Firesc, cu toate accesoriile, prețul mai crește.

Cert e că și dacă nu ești pasionat de gaming pe telefon, tot poți fi interesat de telefon pentru performanța de care dă dovadă. În România, e listat de eMAG.