Când se lansează, oficial, Samsung Galaxy Note 9

Samsung Galaxy Note 9 are de acum o dată de lansare. Compania a lansat un teaser și a confirmat unele dintre zvonuri.

Ultima veste despre lansarea Samsung Galaxy Note 9 a venit prin FCC din Statele Unite ale Americii. Conform certificării, Samsung a grăbit puțin lansarea față de 2017. Nu e însă o mare diferență. Anul trecut, Galaxy Note 8 a fost anunțat pe 23 august. În 2018, Samsung Galaxy Note 9 va fi prezentat oficial pe 9 august.

Printre noutățile așteptate pe Samsung Galaxy Note 9, un acumulator mai mare e o veste importantă. Camerele foto vor fi dispuse ca la modelul din prezent. Sub ele va fi scannerul de amprentă. Asta e schimbarea față de primele zvonuri, care prezentau modulul camerelor dispus pe verticală.

Odată cu această decizie, Samsung vrea să includă un acumulator mai mare. În timp ce Note 8 are o baterie de 3.300 mAh pentru un ecran de 6,3 inci, Galaxy S9 Plus are o baterie de 3.500 mAh. Astfel, Samsung Galaxy Note 9 ar putea avea o baterie de 4.000 mAh. Alte telefoane deja au trecut la această capacitate.

Scannerul de amprente nu dispare, și nici nu e integrat în ecran ca la Samsung Galaxy S10, dar nu știm ce se va întâmpla cu Intelligent Scan.

O altă schimbare semnificativă va fi pentru camera foto. În timp ce Samsung Galaxy S9 a fixat un standard foarte ridicat, Samsung Galaxy Note 9 se pare că va reuși și mai bine.

Samsung a adus senzorii ISOCELL Plus la Shanghai, pentru dezvăluire, iar aceștia vor intra în producție destul de curând. Teoretic, ar trebui să fie timp pentru ca senzorii să fie instalați și în Samsung Galaxy Note 9. Oricum ar fi, cu siguranță Galaxy S10 va beneficia de un asemenea senzor.

Noua gamă Plus permite senzorului de imagine CMOS să capteze mai multă lumină. Totodată, Samsung duce și tehnologia de izolare a pixelilor mai departe cu noii senzori. Deocamdată, din teaserul lansat de Samsung, știm doar că rămâne ca Note 9 să aibă stylus. Și posibil o nuanță de culoare aurie.