Ce nu-ți zice nimeni despre cum București e în topul orașelor cu trafic oribil

Încă un an, încă un top, iar București are un trafic la fel de problematic. Desigur, nu îl neagă nimeni, dar e nevoie de-o nuanțare a situației, ca să nu iei doar ce-i la prima mână.

București, oraș condus de Gabriela Firea care a și promis și a uitat că reduce haosul din trafic, e pe locul trei în lume din cauza haosului. Datele sunt furnizate de TomTom, aceeași companie care, în 2017, a pus București pe locul întâi. Între timp, cumva, București a căzut pe locul trei.

În 2017, articolul despre cât de prost e traficul în București a venit de la Business Insider. Anul acesta vine de la Bloomberg. Topul este cutremurător, dar trebuie înfruntat. Astfel, global, Bangkok, Mexic și București sunt în vârful clasamentului cu orașe în care pierzi cel mai mult timp în trafic.

Acestea sunt statisticile prezentate de Bloomberg, dar pe site-ul TomTom, acolo unde e prezentat indexul aglomerației, București e pe cinci. Nivelul ambuteiajelor: 50% în creștere cu 7%. Ciudat, dar e același procent din urmă cu un an.

Am căutat să văd de ce în București nu s-a schimbat nimic de la an la an, adică ceea ce vedem noi cei care trăim aici. Pe pagina dedicată Capitalei poți vedea că datele colectate de TomTom sunt din 2016. De fapt, TomTom e atât de dezinteresată de orașul nostru, că nici nu există o pagina de monitorizare în timp real. Îți recomand să arunci o privire pe orașele care au așa ceva, că e spectaculos.

Sunt două direcții pe care putem merge: fie Bloomberg a avut acces la alte date de la TomTom, fie pe București nu mai au nimic nou și, ei bine, se raportează la 2016.

Așa cum remarcam în articolul din urmă cu un an, Capitala are o mare problemă (dincolo de primărie, Firea sau alte decizii): trafic mare dimineața și seara. Mexic și Bangkok au aceeași problemă. Alte orașe din Europa nu prea.

Deocamdată, știm că în București e un trafic oribil. Datele de tipul celor furnizate de TomTom ar putea fi o soluție pentru a decongestiona străzile. Totuși, nu sunt folosit. Și Uber are ceva similar, i-a spus Movements. Sunt pârghii pe care administrațiile le pot folosi. Până atunci, da, conform acestui furnizor de soluții de navigare, Capitala stă extrem de prost. Ține cont doar că sunt date vechi, ceea ce înseamnă că fie stă extrem de prost, fie la fel.