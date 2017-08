Ce trebuie să știi despre topul orașelor cu trafic aglomerat în care București e primul

Începutul anului și acum finalul verii au fost marcate de topuri despre cât de aglomerate sunt orașele din lume și din Europa. Deloc surprinzător, București e primul din Europa.

TomTom, companie specializată în sisteme de navigaţie, a publicat un clasament actualizat cu orașele aglomerate din lume din cauza mașinilor. Datele ar fi fost colectate de-a lungul a nouă ani și informațiile de acum sunt raportate la 2016. În România, știrea a fost rostogolită destul de bine prin preluare de la Business Insider. Oameni s-au uitat la clasament și și-au spus încă o dată că București e un oraș oribil.

Desigur, Capitala seamănă cu un loc dedicat mașinilor, bicicliștilor și poate apoi pietonilor, dar datele pe care TomTom le-a publicat trebuie privit într-un context. Asta nu a oprit oamenii să se gândească la ce coșmar e pe străzi. Cum topul este accesibil tuturor, m-am uitat la el și am comparat nu doar cu cine-i mai sus, cine-i mai jos, ci și ce se întâmplă de se ajunge la așa ceva și explicația e una destul de simplă și destul de cunoscută: naveta.

Astfel, București e pe primul loc cu un nivel al congestionării traficului de 50%, în creștere cu 7%. Pe doi este Moscova cu 44%, iar Sankt Petersburg e pe trei cu 41%. Urmează orașe din UE, cum ar fi Londra, Roma sau Paris. La niciunul nu vei vedea însă două procente uriașe pentru București: dimineața e un vârf de 90%, iar seara de 98%. Doar Moscova are un vârf seara de 94%, dar dimineața e mult mai jos.

Global, poți spune că avem concurență serioasă: Mexico City cu 96%, respectiv 101% sau Bangkok cu 91%, respectiv 118%. Și acesta a fost topul. Că e verde și frumos în orașe anonime și goale din Statele Unite ale Americii.

E ușor să te uiți la clasament per total și să spui că București are un trafic oribil. Totuși, cel mai mult ține de modul în care Capitala funcționează și nu zic că e bine în vreun fel, ba din contră. Datele TomTom ar putea fi folosite de primării, de exemplu. Însă fluxurile de seara și de dimineața îți arată că acel nivel de congestionare are o explicație. Mai sunt însă două săptămâni, începe școala și traficul în care vei sta în Capitală va fi mult mai rău. Apoi vine iarna și tot așa. Mai poți aștepta niște sărbători legale, ca să te bucuri de oraș în mașină.