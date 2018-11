Banca Transilvania mai bagă o fisă-n aparat ca să mimeze inovația

Banca Transilvania lasă impresia că poate intui tendințe, că le fructifică, dar când privești produsele din trecut pare că n-a știut să le ducă la capăt. Cel mai nou caz: plata cu ceasul. Da, din nou.

„[…] Așa ar fi libertatea de a face cumpărături cu smartwach-ul la finalul unui antrenament sau al unei plimbări, fără a mai fi nevoiți să avem la noi numerar, card sau chiar telefon. Această nouă opțiune completează soluțiile de plată mobilă din portofoliul BT și confirmă angajamentul nostru de a extinde opțiunile digitale prin adaptarea la schimbările din stilul de viață al clienților noștri”, a declarat Oana Ilaș, director dezvoltare & management produse retail, Banca Transilvania.

Declarația de mai sus a fost inclusă într-un comunicat de presă pe care Banca Transilvania l-a publicat pe site-ul său.

Vestea este că Banca Transilvania și Garmin lansează, în premieră pe piața din România, opțiunea de plăți contactless prin smartwatch. Implicit, ai posibilitatea de a face shopping cu ceasul Garmin care are opțiunea Pay, prin conectarea cardurilor Visa BT cu acesta.

În primul rând, da, ai citit corect: carduri Visa. Dacă ai Mastercard, n-ai noroc. Poate pe viitor. Altfel, procedeul e destul de simplu – așa cum era evident de la alte opțiuni, cum ar fi Fitbit Pay, Apple Pay și alții. Ai nevoie de un ceas compatibil, conectat la telefon. Bagi cardul Visa de la Banca Transilvania în aplicație, alegi un PIN, accepți termeni și condiții și gata, plătești.

Demersul este promițător și arată că România poate fi o piață a plăților contactless independente de card. Totuși, nu-i prima dată când Banca Transilvania încearcă. În 2017, a lansat chiar un ceas dedicat pentru așa ceva. Ceasurile, ambele modele, erau un pic prea scumpe ca să-ți pese că poți plăti cu ele. Și erau vag elegante.

În prezent, parteneriatul cu Garmin e lăudabil, dar este șubred. Între Apple, Samsung și Fitbit, probabil nu un Garmin ai alege la prima mână. Dacă ești dedicat exercițiilor fizice, da, este un produs excelent, dar altfel s-ar putea să preferi opțiunile oferite de alții.

Astfel, Banca Transilvania și-a ales ca partener un brand prea puțin popular în România. Mai mult, asta poate face ca opțiunea să sfârșească uitată într-un alt colț al „inovațiilor” Banca Transilvania.

De ce avem nevoie, cu adevărat, în România – independent de demersul Banca Transilvania

Revolut ne-a lăsat să credem că Google Pay va veni curând în România. Acel „curând” s-a mutat acum în 2019. Partea bună e că, mulțumită unor demersuri Mastercard susținute și derulate împreună cu bănci din România (chiar Banca Transilvania a fost una dintre ele), plata contactless a devenit naturală.

Acum, ca plata contactless să se distanțeze de card, are nevoie de suporturi noi. Telefonul e cel mai la îndemână, dar Banca Transilvania a reușit să nu facă mare lucru cu asta pentru iPhone (doar a lansat un mini-card). ING a promis pentru Pay o soluție pentru iPhone, dar încă n-a livrat. Ce-i drept, grosul e pe Android și decât să ai un mini-card care cade de pe telefon, mai bine să n-ai nimic.

După telefon e vorba de ceas. Apple și Google sunt cel mai bine poziționați. Urmează Samsung, dar pe la noi are succes Fitbit și aici ar trebui negociat mai mult. Am văzut mai mulți oameni interesați și utilizatori de Fitbit decât de Garmin. Ba chiar și de ceasuri Samsung am văzut mai mulți decât de Garmin.

Pe final îmi rezerv dreptul de-a greși. Peste un an voi reveni bucuros asupra acestui articol ca să spun că am greșit și Banca Transilvania chiar a dus parteneriatul cu Garmin mai departe. Sper să nu fie același caz ca al ceasurilor lansate la Techsylvania în 2017.