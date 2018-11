Trei gadgeturi care te țin conectat oriunde ai merge

În societatea modernă să fii conectat este foarte important, atât pentru viața personală, cât și pentru carieră. În acest sens, am testat trei gadgeturi care să te ajute în lumea „nebună” în care trăim.

Viața nu are un buton de oprire. Acum, nu mai putem sta departe de ceea ce se întâmplă cu prietenii sau la birou. Suntem mereu conectați, iar un ceas inteligent te ajută să-ți organizezi puțin viața digitală haotică, dar și să-ți dea ghionturi să faci mișcare, să trăiești mai sănătos.

Muzica, de asemenea, nu mai este izolată pe plăci de vinil, pe benzi magnetice sau într-un player rămas fără baterie sau la care ai pierdut cardul. Muzica e peste tot și poate fi conectată la orice. Tocmai de aceea o boxă modernă face mai mult decât să umple o cameră cu sunet.

Când vorbim de conectivitate, internetul e firul roșu care „leagă” totul. Dar el poate fi izolat, uneori, într-un cablu sau în telefon. Când e în telefon, e bine, dar poate ai nevoie pe un laptop sau pe-o tabletă. Pentru așa situații am ajuns să folosesc un modem. Ușor de configurat, excelent pentru drumuri.

Control – Garmin Vivoactive 3 Music

Garmin vrea să știi foarte tare că acest ceas este pentru tine dacă îți place muzica, să faci sport și vrei să scapi de telefon când alergi prin parc. Garmin Vivoactive 3 music este un smartwatch unde poți stoca în jur de 500 de melodii pentru ca apoi să-ți conectezi căștile Bluetooth la ceas și să ieși la alergat cu muzica în urechi și cu smartphone-ul lăsat acasă.

Dacă cumva te pierzi și nu mai știi pe unde să mergi ca să te întorci acasă sau la camera de hotel, poți să folosești GPS-ul încorporat în ceas pentru a te ghida. Totuși, să nu pleci prea departe pentru că Vivoactive 3 music rezistă cam cinci ore în modul GPS și cu redarea muzicii.

Pentru un utilizator ar trebui să fie mai mult decât de ajuns pentru că nimeni nu aleargă cu GPS-ul activat tot timpul.

În mod normal, ceasul ar trebui să aibă o autonomie de o săptămână. În urma testării, pot spune că duce cu succes o săptămână de lucru, dar în weekend ar trebui să-l pui din nou la încărcat. Dacă alergatul nu este, totuși, sportul tău preferat și preferi înotul, trebuie să știi că-ți poți lua ceasul și în apă pentru că are o rezistență la apă de cinci atmosfere.

Un lucru pe care l-am apreciat la acest ceas este designul său. Deși este un ceas de sport nu arată ca unul, iar asta este un plus pentru mine. Poate fi purtat și prin parc, dar și la birou și merge la costum. Cadranul de 1,2 inci este rotund, elegant, negru, iar display-ul este protejat de sticlă Gorilla Glass.

În partea dreaptă are un singur buton și atât. De asemenea, curelele din silicon sunt negre, ceea ce-l face potrivit pentru mai multe ținute. Până la urmă un ceas este un accesoriu și trebuie să arate bine. Apropo de acestea, Garmin are cele mai moi curele pe care le-am folosit vreodată și nu am găsit așa ceva nici la Samsung sau Fitbit, nici la Apple.

Ecranul este tactil și poți naviga cu ușurință prin meniuri. Are un sistem destul de intuitiv cu glisarea degentului în sus și în jos, apăsare prelungită și glisare stânga și dreapta. Pe ecran poți vedea câți pași ai parcurs, antrenamente, activități, pulsul, cum e vremea, ce mesaje ai primit (la care poți răspunde prin mesaje predefinite pe care le poți personaliza), controla muzica de pe ceas, dar și să vezi nivelul de stres din organism.

Nu am fost înnebunit de grafica display-ului. Culorile sunt șterse, designul cam simplist, iar fețele de ceas preinstalate nu sunt foarte atrăgătoare. E bine măcar că poți instala altele din aplicația Garmin.

Mi-a plăcut că ceasul are îndeajuns de multe caracteristici pentru a fi folosit cu succes pentru monitoziarea progresului tău sportiv, dar poate fi folosit toată ziua și noaptea (dacă vrei să dezlegi puțin misterul somnului).

Orange listează Garmin Vivoactive 3 Music în magazinul online.

Sunet – Ultimate Ears Wonderboom

Acum găsești boxe Bluetooth pe tot drumul, dar unele la un preț bun nu găsești chiar peste tot. Boxa Wonderboom de la Ultimate Ears se încadrează în această a doua categorie, deoarece are câteva caracteristici bune, iar prețul nu este unul foarte mare.

Imediat cum am scos Wonderboom din cutie mi-a plăcut densitatea, forma și aspectul ei. Arată ca un butoiaș, o mică bombă pe care o arunci în mijlocul camerei, iar explozia este una muzicală. Boxa are o înălțime de vreo 10 centimetri, o lățime și o adâncime undeva pe la nouă centimetri și are puțin peste 400 de grame.

În partea de sus are două butoane (pornire și conectare bluetooth), pe lateral un buton pentru plus și unul pentru minus care arată cam ca o cruce, iar în partea de jos este portul de încărcare. Simplu. Totuși, butoanele pentru volum sunt destul de rigide și se apasă greu.

Eu am avut o varianta roz, dar mai sunt alte cinci culori. Asta în ceea ce privește designul. Altfel, tehnic, boxa emite și un sunet destul de puternic. Practic, o singură astfel de boxă este îndeajuns de puternică pentru o petrecere de apartament. Mai ales că sunetul este emis la 360 de grade.

Dacă mai conectezi o altă boxă Wonderboom, poți asigura același nivel de volum în mai multe camere. Da, poți conecta două boxe la un singur dispozitiv pentru a reda aceeași muzică. Am trecut prin mai multe melodii, de la jazz la hip-hop, și Wonderboom se descurcă foarte bine. Bassul este acolo și umple camera, fără a intra peste înalte și medii și nu am auzit distorsiuni la volum maxim.

Un alt plus al acestei boxe este că rezistă la șocuri și la apă, ceea ce o face perfectă pentru călătorii. Unde mai pui că și plutește și o poți arunca în piscină și ai petrecerea la tine. Autonomia bateriei ar trebui să fie undeva la 10 ore de muzică redată continuu la un volum de 75%. Suficient pentru cele mai multe situații.

Orange listează Ultimate Ears Wonderboom în magazinul online.

Internet – Huawei Mobile WiFi Pro2

Acesta este un gadget caracterizat, mai ales, de utilitate. Arată ca o simplă baterie externă, dar este mai mult de atât. Acest modem 4G îți dă net dispozitivelor tale.

Pui o cartelă SIM în el apoi se activează o rețea wireless unde-ți poți conecta telefonul, tableta sau laptopul. La modem poți conecta până la 30 de gadgeturi, ceea ce înseamnă că rețeaua ta wireless privată poate fi folosită și de prietenii tăi.

La ce ai folosi un astfel de dispozitiv? Este folositor pentru deplasările și concediile din străinătate, mai ales în țările unde costurile de roaming sunt uriașe (vezi SUA).

Cumperi o cartelă prepay de la un operator din țara respectivă, pui cartela în modem și ai internet oriunde mergi. Tu și prietenii tăi. Nu este așa de util în țările UE unde costurile de roaming sunt mici și avem și net disponibil în abonament ce poate fi folosit în roaming. Totuși și în cazul asta te poate ajuta. Dacă ai nevoie de internet pe laptopul nu mai trebuie să faci hotspot de pe telefon (consumi bateria destul de mult și de repede), ci pornești modemul.

Wi-Fi-ul oferit de modemul Huawei este 802.11ac/802.11n și oferă două bande de frecvență: 2,4 GHz și 5 GHz. Cu o cartelă Orange băgată în modem am reușit să obțin viteze pe Wi-Fi pe banda 2,4 GHz de download în jur de 20 Mbps și un upload de 10 Mbps.

Semnalul a rămas puternic și la o distanță de vreo 10 metri, prin două ziduri, viteza a scăzut la vreo șapte-opt Mbps download și doi-trei Mbps upload.

Acasă Huawei Mobile WiFi Pro2 poate fi util, deoarece îl poți folosi pe post de router. Pui cablul de ethernet în el și ai rețea wireless în casă. Totul se întâmplă foarte simplu și nu trebuie să ai cunoștiințe tehnice. L-am conectat și la Ethernet, iar viteza pe Wi-Fi este asemănătoare cu cea oferită de routerul meu standard, adică peste 50 Mbps pe download și peste 40 Mbps pe upload. Asta pe banda de 2,4 GHz și pe un internet Gigabit.

După cum spunea, modemul poate fi util și atunci când nu folosești internetul, deoarece poate funcționa ca un acumulator extern de 6.400 mAh. Astfel, poți să-ți încarci telefonul sau laptopul. Un lucru bun este că producătorul a integrat un cablu de încărcare în agățătoare așa că tot timpul o să ai un cablu de încărcare cu tine. Din păcate, e micro-USB, într-o lume cu UBS-C.

Orange listează Huawei Mobile WiFi Pro2 în magazinul online.