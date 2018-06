Ceasuri scumpe pe care măcar le vei folosi în loc de card și în România

Garmin a anunțat că utilizatorii ceasurilor sale inteligente vor putea plăti la magazin, chiar și în România.

Ceasurile fēnix 5 Plus sunt disponibile în două variante – o ramă din oțel inoxidabil, cu brățară de silicon sau o ramă ultra ușoară din titan. Fiecare versiune are un cadran color Garmin Chroma, cu iluminare backlight LED și este rezistent la apă, până la 100 metri.

fēnix 5S Plus are o autonomie de până la șapte zile în modul smartwatch, până la 11 ore în modul GPS și până la patru ore în modul GPS și Music. Modelul 5 Plus are autonomie de până la 10 zile în modul smartwatch, până la 18 ore în modul GPS și până la opt ore în modul GPS și Music. În fine, 5X Plus ține până la 20 zile în modul smartwatch, până la 32 ore în modul GPS și până la 13 ore în modul GPS și Music.

De asemenea, fēnix 5X Plus este primul device Garmin care încorporează un Pulse Oximeter la încheietură. Asta înseamnă că este extrem de util pentru activitățile la altitudini mari deoarece poți vedea nivelul de oxigen din organism.

În plus, toate modelele seriei Plus includ Garmin Pay (plată contactless), o soluție de plată contactless ce va fi disponibilă în curând și în România. În România, seria fēnix 5 Plus este disponibilă la partenerii autorizați, cu prețuri începând de la 3.800 de lei.

Așadar, în curând, românii vor avea la dispoziție mai multe dispozitive cu ajutorul cărora vor putea efectua plăți. Atât Apple, cât și Samsung sau Fitbit au produse cu ajutorul cărora utilizatorii pot face plăți însă această funcție nu este disponibilă și în România.

În acest moment, românii care vor să efectueze plăți altfel decât cu cardul sau cash pot utiliza brățara inteligentă de la Banca Transilvania sau pot plăti cu telefonul prin serviciul mobilpay Netopia.

De menționat, Banca Transilvania a anunțat anul trecut la Techsylvania că lansează un smartwatch ce este legat la contul deschis la Banca Transilvania și permite plățile și din țară, și din străinătate. Însă de atunci nu am mai auzit multe despre el. Foarte probabil a eșuat ca proiect.