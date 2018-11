Primul trailer la Toy Story 4 îți aduce aminte de eroii copilăriei

Filmele Pixar au făcut valuri în fiecare colț al mapamondului, dar succesul companiei fondate de Steve Jobs în urmă cu câteva decenii a început cu Toy Story și continuă în 2019 cu Toy Story 4.

În 1995, când animația computerizată era la începuturi, Pixar s-a aruncat la un proiect foarte ambițios prin realizarea primului Toy Story. La momentul respectiv, era o companie mică ce a fost nevoită să apeleze la Walt Disney Pictures pentru distribuție. Între timp, Pixar a devenit o companie Disney.

După primul Toy Story a care a fost scris și regizat de John Lasseter, au urmat alte câteva pelicule cu aceeași distribuție. Au fost introduse personaje noi și unele au dispărut, dar Woody și Buzz Lightyear interpretați de Tom Hanks și Tim Allen au fost constanți. Tot ei vor reveni în 2019 pentru un ultim lung metraj în același univers fantastic în care jucările vorbesc.

În cazul Toy Story 4, distribuția va fi completată de Patricia Arquette (Boyhood, Stigmata), Annie Potts (Young Sheldon, The Fosters), Kristen Schaal, Joan Cusack și Jeff Garlin. Regia va pica în sarcina lui Josh Cooley care a fost nominalizat la Oscar pentru scenariul original din spatele Inside Out. Acesta va fi primul lung metraj de animație regizat de Cooley, după două scurt metraje – Riley`s First Date? și George and A.J.

Este interesant de reținut faptul că Pixar a optat pentru două persoane fără un CV impresionant pentru redactarea scenariului la Toy Story 4. Este vorba de actorul Will McCormack (Celeste & Jesse Forever, Syriana, American Outlaws) și Stephany Folsom. Aceasta din urmă a mai scris în trecut un episod din Star Wars Resistance.

Una peste alta, Toy Story are foarte mulți fani și este foarte probabil ca lumea să se îngrămădească în cinematografe pentru a vedea cea mai nouă poveste. Momentan, premiera este programată pentru 21 iunie 2019, dar nu se știe dacă nu va mai suferi vreo amânare. Inițial, lansarea sa era programată în 2018.