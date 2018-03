Autocarele electrice ajung pe șosele: unde te poți plimba cu unul

Viitorul transportului este electric. Astfel, FlixBus, cel mai mare furnizor de mobilitate pe distanțe lungi din Europa, testează primele autocare electrice din lume.

Cu o mare de mașini electrice personale pe străzile din lume, dar și cu un serviciu de ridesharing electric implementat de Uber – Uber Green – a venit și rândul autocarelor să se conformeze. FlixBus este prima companie de transport care a testat autocare electrice pe distanțe lungi.

Etapa de testare a trecut cu brio. Astfel, din aprilie, primul autocar electric FlixBus va începe să circule pe ruta Paris-Amiens, Franța. Așa cum te-ai aștepta, România nu este încă pe lista lor. Următorul autocar electric este așteptat în Germania din vară. Lui îi revine traseul dintre Hessa și Baden-Württemberg.

E drept, astfel de autocare au nevoie și de investiții consistente. Chiar și așa, ținând cont de cum va arăta transportul viitorului, investițiile sunt pe termen lung. În plus, călătoriile sunt sustenabile.

Autocarul electric pentru distanțe lungi este unul dintre cele mai curate și prietenoase autovehicule cu mediul înconjurător. Capacitatea autocarului de a transporta călători este destul de mare, iar confortul este „modern”. În plus, dacă ajungi în Franța sau Germania în următoarele luni și vei merge cu FlixBus, ține minte că reduci emisiile de carbon cu până la 80%.

FlixBus urmează să-și facă intrarea și în Statele Unite, din vara acestui an. În plus, compania intenționează să se extindă și în România, cu destinații directe din țară. Majoritatea companiilor de transport privesc spre viitor. De la mașini electrice până la cele hibride, companiile încep să investească tot mai mult într-un transport curat. În plus, FlixBus stă și în spatele serviciului FlixTrain.

FlixTrain este o flotă „verde” de trenuri, deocamdată disponibilă doar în Germania. Serviciul oficial începe pe 24 martie, cu un traseu Humburg-Düsseldorf-Köln.

În ceea ce privește transportul electric pe scară mare, nu uita de camionul Tesla. Acesta a fost prezentat, în premieră, în America și în următorii câțiva ani ar trebui să ajungă pe șosele. Între timp, și Primăria București vrea să experimenteze cu autobuze electrice.