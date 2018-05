VIDEO ASUS ZenFone 5 îți propune o reclamă cu adevărat hipnotizantă

ASUS ZenFone 5 este promovat ca la carte de către companie, iar reclama în care apare acesta este una foarte colorată și foarte hipnotizantă.

Pentru a realiza o reclamă cât se poate de interesantă, cei de la ASUS au lucrat cu Damian Kulash, vocalist în trupa OK Go, care s-a ocupat de partea de creație, dar și cu Ian Eastwood, dansator, care a făcut ceea ce știe mai bine. Reclama este cunoscută ca ”1 Man, 1 Dance, and 89 ZenFone 5”, sau ”1 bărbat, 1 dans și 89 de ZenFone 5”.

Cel mai interesant lucru din reclamă e că Eastwood este ”îmbrăcat” cu cele 89 de telefoane despre care se vorbește. Acesta are un costum special, acoperit cu telefoane. În plus, un alt aspect intrigant al reclamei este că pare să fi fost făcută dintr-o singură filmare, și nu pe bucăți.

Așa cum te-ai aștepta când vine vorba de o reclamă creată de Kulash, impactul vizual este destul de mare, atât prin prisma mișcărilor lui Eastwood, dar și din punct de vedere al modului de filmare și al culorilor. Reclama pune în valoare ecranul cu raport de aspect 19:9 și cu o suprafață de 90% din fața telefonului.

Firește, dacă nu ești un fan al ecranelor crestate, n-o să te încânte foarte mult reclama, pentru că acest aspect reușește să iasă destul de mult în evidență. Ai ocazia să afli și despre funcțiile cu inteligență artificială ale telefonului, care nu sunt puține.

O variantă a telefonului fără crestătură pe ecran, ASUS ZenFone 5Q, va fi lansată în Statele Unite pe 31 iulie. În continuare, așteptăm ca pe piața din România să intre modelul 5Z, care vine cu performanțe mai sporite față de actualul model 5.