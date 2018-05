Computerul folosit de Steve Jobs ca să reinventeze Apple și să ajungă la iPhone

Apple a avut un drum lung de parcurs până să ajungă la electronicele din zilele noastre. În urmă cu 20 de ani, computerul prezentat de Steve Jobs la un eveniment al companiei a schimbat viitorul tehnologiei Apple.

Apple nu s-a bucurat încă de la început de succes. În anii 1990, compania americană se confrunta cu o criză de identitate și era din ce în ce mai mult sufocată de concurență. Primele două computere pentru uzul cotidian, Apple II și Mac, erau depășite.

În consecință, Steve Jobs a făcut un pas în față și a adus în scenă un computer inovator, iMac, care avea să schimbe complet modul în care ne raportam la calculatoare. Steve Jobs a prezentat noul model pe 6 mai 1998 și, chiar dacă azi pare a fi un computer banal, clasic și vechi, la acea vreme era o noutate care a impresionat numeroși utilizatori.

iMac-ul de 1.300 de dolari prezentat de Jobs avea un design mai futuristic decât te-ai fi așteptat. „Este complet translucent, poți vedea prin el. E atât de cool! Iar spatele acestei chestii arată mai bine decât fața computerelor altora”, se lăuda Steve Jobs, dar avea dreptate.

În ianuarie 1999, la mai puțin de un an de la lansarea iMac, Apple și-a triplat profitul de pe urma acestui produs, într-atât de dorit a fost. San Francisco Chronicle scria la acea vreme că gigantul american nu a mai făcut față cererilor atât de numeroase.

Steve Jobs făcuse mai mult decât a crezut. iMac-ul a deschis calea unui nou concept tehnologic. De atunci, toate electronicele Apple care aveau litera „i” în fața denumirii, au fost exponentul calității, inovației și modernității. În 2001, software-ul iTunes și-a făcut apariția și prima generație de iPod a fost lansată imediat după iTunes. iPhone-ul a apărut în 2007, iar în 2010, a fost lansat iPad. Toate s-au bucurat de mult succes în rândul utilizatorilor.

Azi, e aproape de necrezut cum acel computer enorm din 1998 avea să fie baza de cunoaștere și evoluție pentru iPhone-ul din buzunarul tău. În prezent, computerele iMac se află deja la a șaptea generație și nu doar că arată total diferit față de „strămoșul” lor de la sfârșitul anilor 1990, dar performanțele sunt cu mult mai avansate. Un aspect care încă uimește este consumul extrem de redus de energie. Cei de la Apple au reușit să optimizeze un sistem care în sleep mode consumă cu până la 96% mai puțin decât calculatoarele din prima generație.

În 20 de ani, Apple a evoluat mai mult decât s-ar fi așteptat chiar și regretatul Steve Jobs, care a murit în 2011. Dar, piața tehnologiei este mai diversă ca niciodată. Are mai mulți competitori decât în trecut, iar unii chiar îi egalează. Însă pentru Apple, acesta e mediul propice de dezvoltare.

20 years ago today, Steve introduced the world to iMac. It set Apple on a new course and forever changed the way people look at computers. pic.twitter.com/GbKno7YBHl

— Tim Cook (@tim_cook) May 6, 2018