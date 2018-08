Cel mai bun Android pentru telefoane ieftine: Pie Go edition

Android Pie a fost lansat pentru telefoanele Pixel de la Google, și alte câteva modele, iar compania a anunțat și o versiune light pentru telefoane ieftine.

Android Pie e versiunea sistemului de operare dezvoltată pe principii de eficiență a bateriei, control asupra timpului petrecut online, dar și o mai bună folosire a aplicațiilor prin diverse „scurtături”. Odată cu lansarea urmează cea mai dificilă parte: actualizarea telefoanelor vechi. Nokia, Motorola și alți câțiva producători au anunțat deja că lucrează la actualizare.

Între timp, Google a anunțat Android Pie Go edition. Programul Go e gândit pentru telefoane ieftine, cu hardware pe măsură. Odată cu sistemul de operare sunt dezvoltate și aplicații mai eficiente. Astfel, lista noutăților pentru Go edition prevede îmbunătăţiri la capitolul performanţă, timp mai scurt de încărcare a aplicaţiilor, dar și optimizarea consumului de resurse (memorie și procesor).

Va fi disponibil și un neniu în care vezi consumul de internet mobil. Un avantaj mai mare e însă că va fi o economie pe spațiul de stocare. Astfel, susține Google, Android Pie Go edition e mai eficient cu vreo 500 de MB pe o stocare de 8 GB față de Android Oreo Go. Față de versiuni precedente e de aproape 2,5 ori mai eficient.

Tot ca stocare, Files Go e văzut ca un mare avantaj. Permite transferul de fișiere între dispozitive fără conexiune mobilă de internet la viteze de până la 490 Mbps. Google susține că această aplicație i-a ajutat pe utilizatori să economisească circa 90 TB de spațiu de la lansare până în prezent.

Firesc, timpul de boot e mai mic și funcționalitățile de securitate sunt cele mai bune și mai noi.

Compania susține că sunt circa 200 de dispozitive în programul Android Go edition din peste 120 de țări (ca India, Statele Unite ale Americii, Nigeria sau Brazilia). Promite și actualizări și opțiuni noi pentru aplicații ca Google, YouTube sau Files, toate în versiune Go.

Nu în ultimul rând, Android Messages, noua aplicație pentru SMS (și nu numai) e cu 50% mai mică în spațiu ocupat pe telefon. Iar aplicația pentru apeluri identifică apelurile spam.