Un telefon Allview ieftin și bun: ce va avea modelul cu Android Go

Allview va lansa un telefon ieftin pe care va rula Android Go. Aplicațiile preinstalate sunt concepute să ruleze mai rapid și să ocupe mai puțină memorie internă.

Allview, brandul românesc de telefoane și tablete controlat de compania Visual Fan, va lansa la sfârșitul lui aprilie primul telefon cu sistemul de operare Android Oreo Go edition, dedicat terminalelor entry level.

Noul sistem de operare a fost construit de Google astfel încât chiar și telefoanele accesibile să beneficieze de o performanță optimiziată. Android Oreo Go Edition asigură de două ori mai mult spațiu pentru memoria internă a telefoanelor, datorită aplicațiilor rapide, a sistemului de operare mai eficient și a interfeței UI care permite utilizatorului să administreze transparent și prompt aplicațiile și setările terminalului.

Android Oreo Go Edition a creat versiuni regândite ale aplicațiilor oficiale Google: YouTube Go, Google Maps Go, Gmail Go, Gboard, Google Play, Chrome și Files Go. Astfel, acestea vor utiliza mai puțină putere de procesare.

Pe lângă aplicațiile menționate mai sus, utilizatorii vor putea suplimenta aplicațiile preinstalate prin intermediul Google Play. Vor avea o secțiune cu recomandări pentru aplicații optimizate să performeze eficient, fără a suprasolicita memoria terminalului.

Android Oreo Go Edition va veni la pachet cu Poogle Play Protect, un serviciu menit să țină virușii cibernetici departe de smartphone-urile utilizatorilor.

Noul terminal va avea integrat un display de 18:9 și o memorie de 1 GB RAM. Este un terminal dedicat persoanelor care doresc un smartphone accesibil cu o viteză ridicată de procesare, cu mult spațiu de stocare și o autonomie mărită.

Un rival pentru telefonul Allview va fi chiar Nokia 1 despre care PLAYTECH a scris după MWC 2018. Totodată, cam așa vor arăta telefoanele cu adevărat ieftine care rulează Android Go. Altfel spus, ai acces la cele mai importante funcționalități fără brizbrizuri. Android Go e o platformă gândită pentru piețe emergente, dar va funcționa foarte bine și pentru oameni care abia descoperă smartphone-ul.