Google Chrome e un viciu, iar istoria ne arată că vom avea de pierdut

Majoritatea utilizatorilor de Mac sau PC folosesc Google Chrome în scopul navigării pe internet, iar cei mai mulți nu vor renunța niciodată. Ceva nu este în regulă cu acest scenariu.

Este cel puțin ciudat să folosești cuvântul dependență în asociere cu un browser de internet, o unealtă simplistă, cu o interfață fără prea multe butoane care îndeplinește un singur scop. Cu toate acestea, Google Chrome are deja câțiva ani în care nu mai are nici un fel de competiție.

Degeaba s-a reinventat Firefox și este mai bun ca niciodată. Degeaba sistemele Apple vin cu Safari care consumă mai puțin resurse și face același lucru. Degeaba Microsoft face investiții fabuloase în Microsoft Edge și încearcă să te forțeze să-i dai o șansă. În teorie, o să murim cu Google Chrome, dacă nu cumva o să se strice internetul între timp.

Google Chrome a devenit un monopol, ca Internet Explorer acum 10 ani

Dacă afirmi că browserul celor de la Google are concurență, ești generos. Este adevărat că popularitatea sa nu a mai crescut în același ritm în ultimii ani, dar asta nu reprezintă neapărat o veste bună pentru Firefox, Microsoft Edge sau Opera. Eventual, cei care nu folosesc Google Chrome sunt utilizatori de mobile și vor rămâne utilizatori de Safari sau Browser, în funcție de aplicația de navigare preinstalată pe terminal.

În mod realist, nu mai există o competiție între browsere.

Firefox Quantum este un browser impecabil din foarte multe puncte de vedere, iar publicului lui există. Dar prea puțini vor renunța la Chrome pentru el. Suntem victime ale obișnuinței și, pentru prea mult timp, Google Chrome a făcut prea multe lucruri bune încât să nu te fi atras la un moment dat, ca mai apoi să nu-ți mai dea drumul.

Nu vreau să desființez Google Chrome. Nu acesta este scopul acestui material.

Îl folosesc intens pe fiecare dispozitiv al meu, indiferent dacă este vorba de desktop, notebook, smartphone sau tabletă. Este cel mai bun browser pentru mine și pentru nevoile mele de sincronizare a semnelor de carte, a parolelor și a extensiilor.

Petrec foarte mult timp în mașini virtuale cu Windows pentru tutoriale, pentru că folosesc un Mac. Acolo instalez tot Google Chrome.

Problema este că internetul și întregul conținut online ajung să fie optimizate pentru Chrome și ar trebui să fie invers. În urmă cu 10 – 15 ani, fiecare site nou trebuia optimizat pentru Internet Explorer. Indiferent cât de nepriceput erai la webdesign, dacă produsul final arăta bine pe browserul Microsoft, erai în regulă. Între timp, Internet Explorer a murit, iar odată cu el au fost îngropate câteva standarde web defectuoase.

Flash și Java sunt doar câteva exemple. Nu sunt sigur că istoria se va repeta, dar cu siguranță nu ar trebui să privim vastul univers online prin ochii celor de la Google.

Google Chrome e primul lucru pe care dau click dimineața

Folosesc Google Chrome de când a apărut. La momentul respectiv, eram utilizator de Chrome și am ezitat migrarea la concurență din cauza câtorva extensii care îmi făceau viața mai ușoară. Gigantul din Mountain View a investit însă suficient de mulți bani în cel mai nou produs software din portofoliu, încât micile lipsuri au fost șterse cu buretele într-un timp foarte scurt. Este imposibil acum să găsești o funcție pe un browser terț care să lipsească din Chrome.

Aș putea să spun că Safari face o treabă mai bună când vine vorba de blocarea nativă a reclamelor și scripturilor care te urmăresc în fiecare colț al internetului pentru reclame personalizate. Din păcate, Safari este doar pe Mac și iPhone, numărul extensiilor este infim, iar dacă stilul tău de viața implică utilizarea unui PC cu Windows, ai fi inconștient să-ți ancorezi toate datele în browser-ul Apple, pentru a te chinui să le migrezi ulterior.

Când am trecut exclusiv la Mac în urmă cu aproximativ patru ani, eram convins că o să îmbrățișez Safari cu două mâini și voi renunța la Chrome. Am avut toată bunăvoința din lume.

La momentul respectiv mi-a făcut însă niște probleme la publicarea unor articole și am pierdut iremediabil materialele editoriale la care am lucrat câteva ore. La mijloc, poate a fost o problemă temporară de compatibilitate cu WordPress sau cu site-ul nostru în particular. Nu m-a interesat.

De atunci, am folosit Chrome. Mi-am instalat Chrome pe iPhone și pe iPad, iar faptul că toate informațiile mele sunt sincronizate cu versiunea de pe MacBook, este suficient pentru mine. M-aș fi bucurat ca pe parcursul vieții mele să vedem extensii de Chrome în versiunea mobilă a browserului, dar nu cred că se va întâmpla vreodată.

Cred că trec la Safari, deși îți recomand Firefox

Mozilla Firefox este surprinzător de bun acum și ar fi păcat să nu-l experimentezi. Se descarcă gratuit de pe getfirefox.com, se descurcă de minune la a-ți importa toate datele din browserul tău actual și e sprinten.

Firefox nu te va trage în jos dacă lucrezi la un proiect urgent. În plus, pe baza unui cont gratuit, la fel ca la Chrome, toate semnele de carte, parolele și setările tale de navigare sunt disponibile pe orice dispozitiv, smartphone, tabletă, notebook sau desktop.

Din momentul în care s-a lansat Firefox Quantum, chiar și un profan într-ale tehnologiei a putut să-și dea seama că software-ul celor de la Mozilla nu te mai invită la nici un compromis.

În cazul meu și al tuturor utilizatorilor de Mac, Safari este și va rămâne cea mai bună opțiune.

Are cel mai bun management al resurselor, iar paginile web se încarcă mai repede, pentru mai mult timp. Comparativ cu Chrome, câștigi un spor semnificativ de autonomie. Te poți aștepta la o perioadă de navigare pe internet de aproximativ cu 20-30% mai mare cu Safari în comparație cu browserul Google.

Apple investește foarte mult timp și bani în optimizări de hardware și software, că este responsabil de amândouă. Beneficiile se simt atât pe iPhone, cât și pe Mac.

Când Google începe să blocheze reclame în Chrome, ar trebui să-ți ridice întrebări

Conform celui mai recent studiu publicat de NetMarketShare, Chrome este folosit de aproximativ 60% din persoanele care navighează pe internet, atât pe mobile și cât și pe desktopuri. Firefox ocupă poziția a doua în clasament cu 12 procente pe desktopuri și un irelevant 0,6% pe terminale mobile. Safari stă mai prost decât Microsoft Edge în același clasament cu 3,64%, față de 4,08%. Opera are 1,55%.

Dacă din valorile de mai sus nu este evident, Google se află într-o situație foarte relaxată când vine vorba de browsere de internet. Atmosfera în Mountain View este atât de ”chill”, încât compania americnaă a luat de curând o decizie care nu a fost privită cu ochi buni în majoritatea colțurilor de pe mapamond.

Premisa a fost una îmbucurătoare.

Google a decis să implementeze în Google Chrome un mecanism nativ pentru blocarea reclamelor deranjante. După câteva versiuni beta, sistemul a fost implementat la scară largă pentru toții utilizatorii. În majoritatea cazurilor, s-ar putea să nu-i simți prezența, algoritmul respectiv își face însă cu siguranță treabă.

În continuare, Google este o companie care generează aproape întregul profit din reclame online.

În fiecare colț al internetului, pe majoritatea paginilor pe care le accesezi, găsești reclame de la Google. În mod evident, reclamele care vor fi blocate de Chrome nu fac parte dintre cele pe care gigantul din Mountain View ți le-ar servi vreodată. Cu alte cuvinte, tu ești bucuros că cineva îți face o favoare pe un subiect atât de frustrant precum reclamele online. În același timp, Larry Page, Sundar Pichai și ceilalți directori Google micșorează concurența și sporesc profitul. Obiectiv vorbind, este ca și cum ai pus lupul paznic la oi.

Browserele de internet fac același lucru, dacă nu ești dependent de extensii

Google Chrome continuă să fie unul dintre browserele care sunt actualizate constant și se comportă exemplar pe orice platformă. În același timp însă, orice browser modern îți încarcă pagini web fără emoții, mai ales într-un secol în care viteza de download în mijlocul câmpului poate atinge cu ușurință zeci de MB/s.

Fă un experiment și folosește Firefox pentru o săptămână.

Exceptând mici detalii de interfață, îți va fi greu spre imposibil să-ți dai seama de diferență. Singura problemă de tranziție ar putea fi derivată din dependența de extensii. Pe câteva dintre ele le găsești doar în Chrome WebStore.

Dacă ești însă destul de flexibil la acest capitol, e puțin probabil să nu găsești alternative decente în magazinul virtual al celor de la Mozilla. Pe Safari, ca extensii, găsești câteva ad-blockere și extensii pentru personalizarea YouTube sau Facebook. Ține de tine dacă îți sunt suficient în cea mai mare parte a timpului.

Dacă ai o librărie enormă de parole pe zeci sau sute de site-uri, Firefox se descurcă la fel de bine ca Google Chrome să ți le protejeze pe toate și să ți le ofere când ai nevoie. Toate acele parole sunt protejate cu o singură parolă pe care trebuie să o ții minte în timp real. Dacă o tastezi în Firefox pentru iOS sau Android, toate celelalte parole vor veni în prim plan și se vor completa automat pe site-urile tale favorite.

Infinitatea de parole cu care ne confruntăm zilnic reprezintă cea mai mare problemă a secolului 21, iar soluția pentru a le administra facil există în orice browser modern, indiferent de platformă.

Dacă ai văzut vreodată mesajul „Optimizat pentru Chrome”, încearcă alt browser

În funcțiile de site-urile pe care le accesezi cel mai multe pe internet, s-ar putea să vezi în colțul multora dintre ele sintagma „Optimizat pentru Chrome”. Mai gravă decât atât este asocierea de cuvinte „Funcționează doar pe Chrome”.

Astfel de situații ar trebui să te motiveze să dai o șansă altor browsere. Cele mai multe dintre ele sunt surprinzător de bune. Nu trebuie să-ți instalezi zece astfel de aplicații pe desktop sau mobil. Important este să te uiți ocazional în curtea vecinului. Atât timp cât ne vom limita la Chrome, Google va găsi mijloace mai mult sau mai puțin mascate pentru a profita de acest fapt.

Am petrecut ultimele săptămâni disecând scandalul cu Facebook și Cambridge Analytica. Dești nu ți-ai șters contul de Facebook între timp și nici nu ți-ai modificat setările de securitate, acest eveniment ți-a atras atenția asupra volumului mare de informații pe care îl are Facebook despre tine și asupra modului în care acele date pot fi folosite într-un scop malițios. Sunt din ce în ce mai multe dovezi că alegerea lui Donald Trump a fost influențată de știri false și marketing mincinos pe Facebook.

Google are aproximativ aceleași informații despre tine, doar că trăiești mai împăcat cu această situație pentru că nu le vezi centralizate la fel de des ca pe Facebook. La fel ca pe platforma lui Zuckerberg, Google îți personalizează reclamele afișate pornind de la ceea ce-ți place, unde locuiești, ce vârstă ai, ce ai vrut să cumperi în ultimele săptămâni și multe alte criterii semnificativ mai intime.

La Google sunt șanse mai mici să renunți decât la Facebook. Asta nu înseamnă însă că trebuie să le faci viața și mai ușoară americanilor când vine vorba de exploatarea financiară a profilului tău online.

Aruncând o privire pe Firefox, Opera, Safari, Edge, Vivaldi sau orice alt browser, susții un scop nobil. Poate sună pretențios, dar pentru un internet mai liber și mai democractic, un monopol precum cel deținut de Chrome la această oră nu este benefic nimănui.

Conținutul articolelor din secțiunea Opinii reprezintă strict opiniile autorilor textelor și nu reprezintă neapărat poziția oficială a PLAYTECH.ro.