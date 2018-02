În cadrul MWC 2018, HMD Global a avut un eveniment dedicat, iar între lansările zilei am avut parte și de Nokia 1, un telefon entry-level.

Despre Nokia 1 am vorbit de mai multe ori în ultimele luni, pe măsură ce HMD Global, compania care a preluat brandul anul trecut, a adus pe piață din ce în ce mai multe telefoane care să completeze line-up-ul preconizat. Ne-am bucurat de Nokia 2 ca entry-level, dar acum a venit rândul unui smartphone și mai accesibil.

Nokia 1 se deosebește de celelalte telefoane ale brandului prin faptul că vine cu Android Go, versiunea Oreo. Go reprezintă o variantă simplificată a sistemului de operare Android, care are uneori tendința să devină stufos și implicit, greu de digerat de telefoanele cu specificații mai slabe. Astfel, ai acces la cele mai importante funcționalități fără brizbrizuri.

Nokia n-a uitat de unde a plecat și știe că nici oamenii care au fost loiali brandului ani la rând n-au făcut-o. Sigur îți amintești de carcasele care mai de care mai colorate și mai interesante, pe care le puteai adăuga imediat telefonului pe care îl aveai. Carcasele se întorc într-o formă sau alta: modelele Xpress-on vin în culorile Azure, Grey, Yellow și Pink și completează culorile Warm Red și Dark Blue, ale telefonului.

Nokia 1 are procesor quad-core de 1,1 GHz, dar și 1 GB de memorie RAM. Are 8 GB de stocare internă și suport pentru carduri micro SD.

Ecranul este de tip IPS LCD și are diagonala de 4 inci, iar rezoluția este de 854 x 480 pixeli. Camera foto principală are 5 megapixeli și bliț, iar camera secundară are 2 megapixeli. Bateria are 2.150 mAh, astfel că autonomia ar putea ajunge lejer la două zile.

Prețul mediu global va fi de 85 de dolari, astfel că în România Nokia 1 ar trebui să coste sub 400 de lei.