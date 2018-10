Cinci motive pentru care merită să vezi filmul cu Lady Gaga

Dacă ai fost pe internet în ultima vreme, probabil ai aflat că filmul „A Star is Born” a apărut în cinematografe și că toată lumea – de la critici la cinefili la amatori – îl adoră.

Povestea îl urmărește pe cântărețul de country-rock Jackson (jucat de Bradley Cooper), care se îndrăgostește de o tânără cântăreață aflată la începutul carierei, pe nume Ally (jucată de Lady Gaga). El încearcă să o ajute să devină faimoasă, în timp ce se luptă cu propriul său demon – alcoolismul.

Filmul a mai fost făcut, într-o formă sau alta, dar cu același titlu, de trei ori până acum – în 1937 (cu Janet Gaynor în rolul tinerei artiste), 1954 (Judy Garland) și 1976 (Barbra Streisand).

Părerea generală este că „A Star is Born” va atrage multe nominalizări la Oscar – și poate chiar va câștiga o parte din ele. Dacă va fi așa, ar putea fi una din acele situații rare în care e împăcată și capra și varza (în cazul nostru, și Academia Americană de Film și cinefilii).

Prima oară când am auzit de acest film a fost în vară, când a apărut trailer-ul în cinematografele românești. Eram în sala de cinema, așteptam să înceapă filmul și urmăream cu interes moderat trailerele care rulau pe ecran. Când a început trailer-ul și am văzut pe ecran „From Director Bradley Cooper”, interesul meu a crescut imediat. Deși l-am văzut în multe filme, pe Cooper îl asociam cel mai mult cu Ratonul Rocket din Gardienii Galaxiei, personaj căruia i-a împrumutat vocea. Voiam să știu ce capacități are ca regizor.

Apoi, pe ecran a apărut Lady Gaga, doar că nu am recunoscut-o. Eram prea obișnuită cu perucile și costumele de circ de la începutul carierei ei. Când a început să cânte însă… Cel mai intens fior m-a cuprins undeva în vârful capului și mi-a străbătut lent tot corpul, precum electricitatea pură. Apoi pe ecran apare „Lady Gaga” și – dacă la fel ca mine, nici tu nu ți-ai dat seama cine era – probabil ai un scurt moment de revelație.

Dacă nu ai văzut trailer-ul, îl ai mai jos. Iar dacă l-ai văzut, mai uită-te o dată la el (știi și tu că merită):

Sunt multe motive pentru care merită să vezi acest film, dar le-am ales pe cele mai importante. Dacă trailer-ul de mai sus nu te-a convins să mergi să vezi „A Star is Born”, atunci poate că lista de mai jos o va face. (Dacă nu, e ok, nu pierzi decât unul din cele mai bune filme din ultimii ani.)

Lady Gaga este extraordinară și o vei iubi (o spune un fost hater al ei)

Cândva prin 2009-2010, când cariera lui Gaga a explodat, un bun prieten de-al meu a hotărât că aceasta este cel mai bun artist pe care l-a văzut vreodată. Ani întregi mi-a arătat videoclipuri și concerte cu ea, în speranța că poate voi vedea și eu în ea ce vedea el – doar că mă simțeam forțată să îmi placă, iar ca rezultat, am ajuns să o detest.

Odată ce prima fază a popularității lui Lady Gaga s-a stins, am fost fericită să nu mai aud de ea peste tot. Când am văzut trailer-ul la „A Star is Born” pentru prima oară în cinematograf, am uitat că odinioară am fost un hater al lui Gaga. M-am dus să văd filmul cu mintea deschisă și am fost surprinsă în cel mai plăcut mod.

Lady Gaga strălucește în acest rol. Este naturală, credibilă și stârnește în tine emoții la fiecare replică pe care o rostește și cu fiecare vers pe care îl cântă. Pare să aibă ani și ani de experiență ca actriță de lung-metraje în spate – doar că nu are, iar asta o face cu atât mai bună. Când se termină filmul, înțelegi pe deplin de ce atât de multă lume spune că va fi cel puțin nominalizată la premiul Oscar pentru cea mai bună actriță.

Vei vrea să asculți soundtrack-ul pe repeat pentru multă vreme

Soundtrack-ul filmului este original și cât se poate de grozav. Mai multe melodii din film au fost scrise de Gaga și Cooper în cooperare. Versurile lor îți intră inevitabil în cap, iar liniile melodice sunt de neuitat.

Melodii precum „Maybe It’s time”, „Always Remember Us This Way” și „Look What I Found” te vor cuceri de îndată ce le vei auzi prima oară și vei vrea să le asculți din nou și din nou și după ce părăsești sala de cinema.

Dacă acele melodii nu te dau gata, atunci „Shallow” sigur o va face. E genul de melodie care este atât de bună, încât unește oamenii – rockeri cu maneliști, homofobi cu homosexuali, oameni care mănâncă ananas pe pizza cu oameni normali.

Actorii cântă live în film – și o fac foarte bine

Bradley Cooper a fost hotărât ca toate melodiile din film să fie cântate live, după cum arată Variety. Pentru a se asigura că totul merge bine, a lucrat cu inginerii de sunet vreme de șapte luni.

Scenele de concert au fost filmate la festivaluri reale, precum Coachella și Glastonberry, în pauzele dintre doi artiști, în fața unor audiențe de până la 80.000 de oameni. Atmosfera de concert este redată într-un mod complet realist din acest motiv.

Iar dacă atunci când Gaga cântă nu e o surpriză că are vocea atât de bună, Cooper s-ar putea să te surprindă. Vocea lui este perfectă pentru genul country-rock pe care personajul său din film îl interpretează și te face să te întrebi cum de Cooper nu a scos un album muzical până la 43 de ani, când are o voce atât de bună.

Chimia dintre actori e ireală

Conexiunea dintre Gaga și Cooper este unul din multele puncte forte ale filmului. Ea este atât de autentică mulțumită prieteniei din viața reală dintre cei doi artiști.

Povestea de dragoste dintre cei doi nu e exagerată sau împopoțonată cu treburi siropoase care ar transforma-o într-un clișeu. E simplă, naturală, brodată în mod egal cu părți bune și părți rele.

Pe alocuri este posibil să îți aducă aminte de relația dintre Mia și Sebastian din „La La Land”, prin prisma faptului că ambele relații au în centru artiști cu calități și defecte, care fac tot posibilul să scoată ce e mai bun unul din altul, dar care nu întotdeauna reușesc.

Îți arată fațetele adicției într-un mod cât se poate de real și organic

Dependențele sunt, din păcate, parte din viața a nenumărați oameni. Poate și tu ai o dependență – sau ai avut și ai reușit să treci peste. Sau poate cunoști pe cineva care are sau a avut. Cert este că toți facem cunoștință, într-un fel sau altul, cu ceea ce înseamnă adicția.

Dacă ai fost mai norocos și ai trăit într-un palat de cleștar, ferit de această realitate tristă, atunci „A Star is Born” va fi o trezire violentă. Dacă nu, îți va aminti de cât de întunecate pot fi căile adicției.

Personajul lui Cooper se luptă pe parcursul filmului cu dependența de alcool. Este dureros să vezi contrastul dintre dragostea care înflorește mai mult și mai mult în Jackson și alcoolismul care îl consumă încet și sigur.