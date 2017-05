Prima parte din Gardienii Galaxiei a fost, probabil, cea mai mare surpriză cinematografică a anului 2014. Gardienii Galaxiei Volumul 2 (Guardians of the Galaxy Vol. 2) tocmai a ajuns în cinematografele de la noi, iar aceasta este recenzia Playtech pentru noul film.

Gardienii Galaxiei Vol. 2 a avut o misiune foarte dificilă. Mai bine zis, James Gunn (regizorul și scenaristul ambelor pelicule) a avut o misiune foarte dificilă: aceea de a realiza o urmare pentru unul dintre cele mai apreciate filme din universul cinematografic Marvel, o urmare pentru o peliculă care a devenit un adevărat fenomen cultural.

Primul film cu Gardienii Galaxiei a reprezentat – atât pentru studiourile Marvel cât și pentru tot cei implicați în producerea lui – un pariu riscant. Fără să beneficieze de un fanbase la fel de mare ca cel al Iron Man, Captain America sau Thor (benzile desenate Guardians of the Galaxy nu au fost niciodată un vârf de lance pentru Marvel), având la carmă un regizor și scenarist cu un portofoliu format din ”două calde și una rece” (James Gunn a scris scenariul pentru ”Scooby-Doo”, dar și pentru filme excelente precum ”Slither” sau ”Dawn of the Dead”), și filmată sub presiunea unei francize de succes, dar aflată încă în perioada adolescenței, producția avea toate ingredientele pentru un eșec printre critici.

S-a dovedit a fi apreciată atât de critici cât și de public, ducând la așteptări mari pentru partea a doua, adică Guardians of the Galaxy Vol. 2. Cum s-a raportat filmul la așteptările create? Vedeți în rândurile de mai jos.

Recenzie Gardienii Galaxiei Vol. 2

Guardians of the Galaxy Vol. 2 se învârte în jurul originilor lui Peter ”Star-lord” Quill, conducătorul găștii de extratereștri disfuncționali, delicvenți, violenți, comici, sufletiști și eroici, intitulată Gardienii Galaxiei, dar are și o serie de sub-ploturi foarte bine construite

Filmul începe cu o scenă de luptă în care Peter (Chris Pratt), Drax (Dave Bautista), Gamora (Zoe Saldana) și Rocket (Bradley Cooper) încearcă să răpună o bestie interdimensională uriașă și scârboasă. Lupta propriu-zisă nu o vedem, pentru că în prim plan se află Groot (Vin Diesel), în versiunea miniaturală, făcând un dans comic și atacând diverse lighioane de mici dimensiuni. De ce am ținut să precizez cum începe filmul? Deoarece întreaga peliculă este ca scena de început. Expresia ”a voma curcubee” ar putea fi folosită cu ușurință (într-un sens bun) pentru a descrie această scenă. Totul este colorat, gălăgios, violent, amuzant, drăgălaș.

Gardienii salvează ziua din nou, fiind angajați de o rasă de umanoizi aurii cu gene pure și o stimă de sine supradimensionată să omoare fiara. Evident, spiritul ”ludic” al antieroilor noștri dă naștere unui conflict cu această nație. La un moment dat, își face apariția și Ego (Kurt Russel), tatăl lui Peter, iar acțiunea începe să se desfășoare pe mai multe planuri.

Nu aș vrea să dau mai multe detalii despre plot, de frică să nu scap vreun spoiler, dar pot să mai vorbesc un pic despre personaje. Pe lângă eroii pe care i-am văzut în prima parte a filmului, în Gardienii Galaxiei Vol. 2 mai facem cunoștință și cu Mantis, dar se aprofundează și personajul Nebula. Mantis contribuie la umor, iar Nebula la tensiune, și revine în prim plan și Yondu, fiind exploatată relația lui cu Peter.

Că tot am vorbit despre umor, merită detaliat un pic subiectul. Umorul este variat, dar este forțat. Fiind forțat într-un mod evident, nu face decât să contribuie și mai mult la aerul de ”pulp fiction” pe care îl are filmul, același aer care a conferit primului film statutul de ”instant cult classic”. Avem parte de glume porcoase, de umor fizic, de sarcasm, de umor involuntar – James Gunn jonglează impecabil cu fiecare dintre personaje, reușind să le scoată pe toate în evidență din punct de vedere al amuzentului, dovadă că toate filmele (chiar și cele îndoielnice, majoritatea cu personaje ciudate) pe care le-a scris și regizat până acum au contribuit la definirea stilului unic al filmului.

Dar nu numai prin umor reușesc să iasă în evidență personajele. Gardienii Galaxiei nu sunt supereroi, sunt antieroi, iar acest lucru se vede în orice secundă a filmului. Trecutul îi bântuie, vechile obiceiuri încă ies la suprafață, păcatele făcându-i incredibil de umani. În film există și o serie de momente ”lacrimogene”, sparte de umorul menționat mai sus, dar și o serie de momente în care publicul se va enerva pe unele personaje.

Efectele vizuale sunt absolut senzaționale. Vorbim despre o orgie a luminilor și culorilor, un festival cromatic cum nu am mai văzut pe marile ecrane. Dacă aș putea, aș imprima fiecare cadru al filmului și mi-aș tapeta casa cu aceste postere. Probabil că mi-ar veni rău de la toate nuanțele de magenta, albastru și auriu, dar un lucru e cert: Gardienii Galaxiei Vol. 2 e făcut să arate exact ca în postările de pe Tumblr cu galaxii colorate.

Și, pentru că unul dintre motivele pentru care primul film a fost atât de apreciat a fost coloana sonoră, merită să zic câteva cuvinte și despre ea. Denumit ”Awesome Mix Vol. 2”, sountrack-ul este foarte bine ales, iar melodiile se potrivesc, de cele mai multe ori, la perfecție cu imaginile de pe ecran. Câteva dintre piesele selectate au ajuns deja în lista cu favorite de pe contul meu de Deezer.

Ar fi câteva lucruri de reproșat. Filmul putea fi un pic mai scurt (are peste două ore), iar fanii Avengers vor fi dezamăgiți de faptul că nu se întrevăd legături între GOTG Vol. 2 și restul filmelor din universul cinematic Marvel. Din punctul meu de vedere, acesta este un lucru bun, deoarece Gardienii Galaxiei sunt excelenți în formula actuală, cu ciudățeniile lor, cu stilul vizual unic și cu glumele lor proaste. E posibil ca stilul filmului să nu îți placă deloc, e posibil ți se pară obositoare acțiunea de pe ecran sau ca glumele din film să ți se pară proaste. Dar, dacă nimic din cele zise mai devreme nu te atrage, mai merită menționat un lucru: Baby Groot este absolut adorabil.

Filmul „Gardienii Galaxiei Vol. 2” este distribuit de Forum Film România şi va avea premiera pe 5 mai 2017, fiind disponibil în format 3D, IMAX 3D, 4DX 3D şi Dolby Atmos. Noi l-am văzut la IMAX 3D și vă recomandăm și vouă această experiență.