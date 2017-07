Cele mai bune filme SF din 2017 pe care trebuie să le vezi

Până acum am reușit să vă prezentăm câteva liste de filme horror și filme de comedie din acest an. În mod evident, pe fanii genului Science Fiction nu i-am uitat, așa că, dacă tot am ajuns la jumătatea anului, am pregătit și o listă cu cele mai bune filme SF care s-au lansat până acum.

Ca în fiecare an, avem parte de o mulțime de filme SF care se lansează la foc automat, dar nu foarte multe au ocazia să ajungă în topul lansărilor din anul respectiv. Am avut de făcut alegeri grele pentru 2017, dar mai jos aveți la dispoziție o listă bună cu filme SF de top pe care nu trebuie să le ratați în 2017.

Filme SF de top lansate în 2017: Guardians of the Galaxy Vol. 2

La trei ani după debutul primului Guardians of the Galaxy, s-a lansat și volumul doi al seriei. Povestea se continuă cam de unde a rămas, astfel că cei din echipa care și-a dus misiunea la capatăt sunt în sfârșit recunoscuți ca eroi. Nu cred că mai e nevoie să intru în detalii despre personaje, umor și universul Guardians of the Galaxy, pentru că nu s-a schimbat nimic. Ceea ce este perfect. Review-ul pentru Guardians of the Galaxy: Vol 2 poate fi citit aici.

Cele mai bune filme SF din 2017: Life

Life este un S.F care atrage atenția prin distribuția excentă, cele mai importante nume fiind Jake Gyllenhaal și Ryan Reynolds. O echipă de oameni de știință ajung la bordul unui stații spațiale și descoperă o formă de viață care evoluează rapid și care este responsabilă de extincția de pe Marte. Aceeași formă de viață pune în pericol atât echipajul, cât și Pământul. S-ar putea ca scenariul să pară un pic prea asemănător cu cel din seria Alien. Cu toate aceste, vorbim de filme diferite și Life clar merită o șansă.

Filme science fiction din 2017: Ghost in the Shell

Pentru mulți dintre voi cred că e suficient să menționez că Scarlett Johansson este în rol principal. Pe de altă parte, cei care au urmărit animeurile (sau chiar și manga) după care este făcut filmul, s-ar putea să fie puțin dezamăgiți Știți cum e deja, fiecare are așteptări diferite. Sfatul meu, indiferent că ați urmărit sau nu animeurile, este să-i dați totuși o șansă. Ghost in the Shell este un SF cu cyborgi, acțiune din plin și tot ce trebuie ca să te țină în priză pe tot parcursul. Dacă vreți să vă convingeți și mai mult înainte de vizionare, avem aici un review al filmului.

Filme SF lansate anul acesta: Wonder Woman

Wonder Woman a fost o surpriză pentru mulți dintre noi, pentru că, în ciuda criticilor apărute încă de dinaintea lansării filmului, s-a dovedit a fi chiar bun. E drept, mulți aveau ca reper scurta ei apariție în Batman v Superman și nimic mai mult. Filmul urmărește povestea eroinei și felul în care și-a descoperit puterile care aveau să-i arate adevăratul ei destin. Despre Wonder Woman puteți citi mai pe larg și în review-ul nostru de aici.

SF-uri de top lansate în 2017: Logan

Logan este ultimul film din seria Wolverine, mă rog, cel puțin pentru actorul Hugh Jackman care și-a luat la revedere de la rol, din păcate. Nu știm deocamdată dacă vor apărea noi filme cu un alt Wolverine, dar, personal, sper că nu. Logan este diferit de toate celelalte filme din serie și, cu toate că încheie perfect activitatea lui Hugh Jackman, te va întrista. Nu vreau să intru în detalii despre plot și acțiune, pentru că Logan devine mai bun cu cât știi mai puțin despre el.

Filme SF de văzut în 2017: Kong: Skull Island

Dacă nu era clar deja din titlu, răspunsul este da, avem un nou film cu King Kong, gorila aia gigantică și supărată. De data asta, acțiunea are loc pe Skull Island, unde o echipă ajunge după ce a convins guvernul să-i finanțeze. Cum era de așteptat, misiunea lor se complică, din motive de Kong. Nu-s multe de spus despre acest film, pentru că motivele pentru care trebuie văzut sunt tot aceleași: o gorilă imensă și distructivă. Efectele sunt excelente, deci clar nu este o pierdere de vreme.

Cele șase filme SF pe care vi le-am prezentat mai sus ar trebui să vă țină ocupați o vreme și s-ar putea să fie numai bune ca să vă convingă să căutați și alte titluri asemănătoare, asta până revenim cu un nou articol.