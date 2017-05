Top filme 2017: Cele mai bune comedii lansate până acum

Un top cu cele mai bune comedii este binevenit oricând simți nevoia să iei o mică pauză de la filmele serioase sau poate că ai avut o zi încărcată în care n-ai apucat să râzi. Oricum ar fi, ideea e că toată lumea are nevoie de o porție de râs și este de înțeles că nu tot timpul ai dispoziția să cauți recomandări de comedii care să-ți îmbunătățească ziua.

Suntem aproape de jumătatea anului, așa că m-am gândit că e un moment bun să-ți fac o listă cu cele mai bune comedii care s-au lansat până acum.

Cele mai bune comedii 2017: The Boss Baby

The Boss Baby pare genul de idee ciudată care nu te aștepți să funcționeze, dar tot îți atrage atenția când vezi care sunt vocile personajelor: Alec Baldwin, Steve Buscemi, Jimmy Kimmel și mulți alții pe care sigur îi apreciezi. Acest film de comedie este despre un bebeluș proaspăt venit într-o familie, spre surprinderea celuilalt copil. Acesta poartă costum, cară o servietă după el, vorbește și se comportă ca un șef. Una dintre cele mai bune comedii din acest an, The Boss Baby este un film prezentat din perspectiva fratelui mai mare, în vârstă de șapte ani, care privește cu alți ochi apariția unui frate mai mic. Așa că toată povestea asta se transformă într-o aventură cu un bebeluș, care e spion sub acoperire, căței, jucării și altele elemente de genul. E o comedie ușoară, de familie, dar potrivită și pentru adulții care vor o mică pauză de delectare.

Cele mai bune comedii 2017: A Dog’s Purpose

Acest film de comedie are de toate, dar mai ales căței. Sigur, aș putea să mă opresc aici cu descrierea, dar tot o să-ți spun pe scurt de ce a A Dog’s Purpose merită văzut. Este făcut după o carte scrisă de W. Bruce Cameron. Tot Cameron s-a ocupat și de film, deci clar nu vorbim de o ecranizare ratată, este una dintre acele comedii bune care îl are și pe Dennis Quaid prin distribuție. Filmul îți arată povestea unui câine care trece prin diferite etape, de la viață până la moarte, dar și după ce va fi reîncarnat într-o altă rasă de câine. De fiecare dată când este reîncarnat și ajunge la un nou stăpân, își povestește noua pățanie. Știu că la prima citire pare un scenariu ciudat, dar nu te lăsa descurajat de ideea de reîncarnare la căței. Exact cum sugerează titlul, filmul încearcă, de fapt, să prezinte scopul unui câine în viața omului. Pe scurt, este o comedie ușoară și simpatică pe care n-ai cum să nu o apreciezi, pentru că tuturor ne plac cățeii, nu-i așa?

Cele mai bune comedii 2017: Going in Style

Filmul acesta are o distribuție pe care nu-ți vine să o ignori, așa că parcă își merită și mai mult locul în acest top cele mai bune comedii ale anului: Morgan Freeman, Ann-Margret, Christopher Loyd, Michael Cain și mulți alți grei. De fapt, s-ar putea să-ți pară cunoscut și numele, pentru că filmul este o readaptare după unul din 1979. Going in Style este povestea unor trei prieteni vechi care, când vine vorba de bani, trăiesc de pe o zi pe alta. Ba chiar au fost nevoiți să mănânce și mâncare pentru câini. În cele din urmă au ajuns la concluzia că nu merită să trăiască așa, iar banca este de vină că i-a jecmănit. Ca atare, se hotărăsc să-și ia banii înapoi, direct de la bancă, pentru că oricum nu mai au nimic de plăcut. N-ai cum să dai greș cu o asemenea poveste și distribuție.

Cele mai bune comedii 2017: Fist Fight

S-ar putea ca filmul acesta să pară puțin mai exclusivist, din cauza distribuției. Nu că ar fi ceva neînregulă cu ea, nici vorbă, dar cei care se vor uita la el o vor face fix din cauza asta. Pe restul poate-i conving eu. Ice Cube e universal și nu necesită explicații. În rest, apare Charlie Day, care are un rol legendar în It’s Always Sunny în Philadelphia, Tracy Morgan care e unic, Dean Norris pe care-l știi deja din Breaking Bad și mulți alții care au apărut prin diverse filme și seriale mișto. Comedia asta este de fapt o combinație perfectă de actori care conturează o poveste despre niște profesori care stau cam prost cu nervii. Producătorul este Richie Keen, cel responsabil și de It’s Always Sunny în Philadelphia, deci n-ai cum să zici nu.

Cele mai bune comedii 2017: The Lovers

The Lovers este o comedie semi romantică, țesută în jururl a doi soți lipsiți total de orice urmă de pasiune. Fiecare dintre ei este băgat într-o aventură, iar viitorul mariajului nu pare să mai existe. Până la un moment dat, când ceva se schimbă intre ei și acea flacără demult stinsă se reaprinde. Povestea pare foarte simplă, unii ar zice că este chiar superficială. Însă filmul a abordat-o într-un mod amuzant și firesc, ceea ce-o transformă într-un scenariu cu care fiecare dintre noi poate rezona. Nu este genul de comedie trasă de păr, cu întâmplări imposibile și nici nu abuzează de clișee romantice care să-ți strice buna dispoziție. Este o comedie bună și cinstită despre fidelitate, relații și familie.