Cel mai așteptat Android: Essential PH-1 ajunge, în sfârșit, la clienți

Essential PH-1 e modelul dezvoltat de creatorul Android după ce-a plecat de la Google. Primii cumpărători au fost informați recent că telefonul va fi livrat curând.

Essential e un smartphone cumva atipic, dar cumva similar modelelor pe care deja le-ai văzut lansate anul acesta. Are însă și câteva elemente care îl diferențiază de tot ceea ce va fi pe piață în 2017. În primul rând, ecranul e din margine până margine și continuă până în marginea superioară, trecând peste senzorul de proximitate și luminozitate.

Are spate din ceramică, ramă din metal (titan) și va folosi Android Nougat (sub numele Ambient pe care e dispus să-l ofere open source și altora) și optimizat așa cum Andy Rubin, omul care a dezvoltat Android, ar vrea să-l aibă utilizatorii. Altfel, Essential PH-1 are un ecran de 5,1 inci 2K, cel mai nou procesor Snapdragon, 4GB de memorie RAM și o stocare de 128GB.

Cumpărătorii care au plasat precomenzi pentru acesta au fost acum informați că va fi livrat în următoarea săptămână. A depășit însă primul termen de livrare, așa că e așteptat cu un oarecare entuziasm de cei care l-au cumpărat.

Telefonul are un preț de 700 de dolari, încă nu e disponibil în Europa, iar Rubin vrea să furnizeze oamenilor un dispozitiv diferit de ceea ce există pe piață. Deocamdată, până la primele impresii ale utilizatorilor, nu poți spune decât că designul e diferit și că bateria e prea mică pentru ecran (3.040 mAh). Și seamănă cu iPhone 8, dacă Apple chiar va lansa un telefon cu acel design. Altfel, are două camere de 13 megapixeli cu f/1.9 și construcția e premium.

We are in full mass production, ramping up to deliver your Essential Phone. Find out where you can get yours next week! #thisisessential pic.twitter.com/CYrhTMSt1g

— Andy Rubin (@Arubin) 9 august 2017