Show-urile pe care trebuie să le vezi pe Netflix în ianuarie

Netflix pregătește noutăți și în ianuarie, așa că dacă nu știi ce să faci după ce îți trece mahmureala de la revelion, platforma îți dă câteva idei.

Constant, Netflix aduce filme și seriale noi pe platformă, iar 2018 începe în forță. Astfel, vei avea o mulțime de noutăți la care să te uiți dacă vrei să treacă gerul din ianuarie.

Încă din data de 1 ianuarie ajung noutățile pe platformă. Astfel, dacă te-ai trezit după o noapte de petrecere, poți începe anul bine, cu sezonul 7 din The Vampire Diaries, sau cu Pretty Little Liars, tot sezonul 7. Câteva zile mai târziu, pe 5 ianuarie, apar Disney’s Frozen, sezonul 2 din Dirk Gentley’s Hollistic Detective Agency, dar și Comedians in Cars Getting Coffee. Începând cu 12 ianuarie te vei putea delecta cu Disjointed: partea a doua,

Pentru că avem de-a face cu un trend al băieților răi care fac lucruri rele, nu mai e de-ajuns să te uiți la Breaking Bad, la Narcos și la El Chapo. Începând cu 19 ianuarie, vei avea ocazia să te uiți și la Drug Lords, care pare a fi un serial documentar despre marii traficanți de droguri. Cu siguranță îi vom revedea pe Pablo și pe Joaquin, rămâne să vedem cine vor fi restul.

Tot în aceeași zi apare și Van Helsing, însă aici vorbim despre sezonul 2 al serialului. Și sezonul 4 din Grace and Frankie ajunge pe Netflix, tot pe 19 ianuarie.

Și în ultimele zile din ianuarie vin surprize, cum ar fi Hotel Transylvania 2, Black Lightning (sezonul 1), A Futile and Stupid Gesture, One Day at a Time (sezonul 2), dar și Dirty Money, sezonul 1.

Anul începe bine, așa că tot ce ai de făcut e să aștepți 1 ianuarie și să te bucuri de noutăți.