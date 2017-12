Sezonul 2 din El Chapo e de acum pe Netflix

Probabil că ai așteptat ceva timp să vezi sezonul 2 din El Chapo, iar începând de azi poți face binging pe Netflix la noile episoade din serial.

A trecut ceva timp de când am descoperit Narcos și am apreciat toate cele trei sezoane, chiar dacă acțiunea s-a mutat în jurul cartelului Cali, odată cu moartea lui Pablo Escobar. Cu toate că am fost ușor reticent, povestea mi-a depășit așteptările. N-am pornit la drum cu mari așteptări nici în cazul lui El Chapo.

Știam că serialul e pe Netflix, dar nu m-a interesat prea tare să văd care-i treaba. După ce vezi Narcos, te vei întreba dacă merită să mai vezi și alte seriale cu o temă asemănătoare, pe care le consideri mai slabe. Ce-i drept, cele două titluri nu sunt neapărat ușor de comparat, deoarece se concentrează pe aspecte diferite asupra vieții fiecăruia dintre personajele principale.

Sezonul 2 din El Chapo vine la fix dacă ești în situația mea: am terminat primul sezon abia acum o săptămână, așa că n-a trebuit să aștept foarte mult să văd continuarea. În schimb, dacă ai așteptat ceva mai mult, o să fii și mai bucuros că noile episoade sunt pe Netflix. Partea cea mai bună în legătură cu noul sezon e că de data asta, ai parte de mai multe episoade. Astfel, sezonul 2 din El Chapo îți pune la dispoziție 12 episoade în care vei urmări povestea lui Guzman. Finalul sezonului 1 l-a găsit la închisoare, iar acum va trebui să vedem când și cum va evada de acolo, dar și de ce alte afaceri se va ocupa odată ”eliberat”.