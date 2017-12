Netflix crește, încet dar sigur, și pe meleagurile noastre, iar acum avem ocazia să vedem câteva detalii despre preferințele românilor la capitolul binging.

La fel ca oricui altcuiva folosește Netflix, românilor le place să se uite la filme și la seriale, iar una dintre primele concluzii la care a ajuns compania este că bingingul a prins și la noi. ”Arta” de a vedea un sezon din serialul preferat într-o singură zi prinde bine, mai ales că e frig și înnorat afară.

Fără să ne surprindă, Stranger Things 2 a fost serialul la care românii au făcut binging serios. Cel mai mult streaming a fost făcut pe 29 octombrie, în weekendul lansării noului sezon.

Top 10 seriale pe Netflix în România

Topul serialelor la care românii au preferat să facă binging, uitându-se mai mult de două ore pe zi la acestea, arată astfel:

Suburra: Blood on Rome The Keepers The OA 13 Reasons Why Marvel’s Iron Fist Cable Girls The Mist Fauda Santa Clarita Diet El Chapo

Pe de altă parte, în topul serialelor pe care românii au preferat să le savureze, uitându-se mai puțin de două ore pe zi la ele, avem următoarele producții:

Big Mouth Neo Yokio The Crown Friends from College White Gold Dear White People Disjointed You Me Her Frontier Dear White People

Una dintre cele mai interesante statistici, însă, ne arată că un utilizator din România are o oarecare preferință pentru filmul War of the Worlds, pe care l-a văzut de 179 de ori în 2017. Se prea poate să fie vorba și de o preferință de ”zgomot pe care să adormi”, sau poate că respectivul chiar are o pasiune pentru Dakota Fanning și/ sau Tom Cruise.