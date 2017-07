Samsung se bazează pe Galaxy Note 8 pentru a-și menține relevanța în piață

Trecem printr-o perioadă în care majoritatea companiilor își anunță rezultatele financiare pe ultimul trimestru, iar Samsung are motive de bucurie.

În ultimele zile, am detaliat performanța financiară a mai multor giganți din tech. Am început cu Facebook care a trecut prin cea mai roz perioadă din istoria companiei și am continuat cu Twitter, care în loc să atragă utilizatori noi, a pierdut câteva milioane în ultimele luni. Când vine vorba de Samsung, se pare că gigantul sud coreean a reușit să șteargă cu buretele evenimentul dramatic prin care a trecut la finele anului trecut.

Foarte mulți au fost de părere că Samsung se va chinui foarte mult să-și revină după scandalul cu Galaxy Note 8. Se pare însă că sunt necesare mai mult decât o serie de telefoane explozive pentru a descuraja fanii brandului asiatic. Compania sud-coreeană continuă să fie una dintre cele mai profitabile din domeniul tehnologic.

În trimestrul doi fiscal al acestui an, Samsung a înregistrat încasări de 10,8 miliarde de euro. Defalcând valoarea pe terminale și analizând evoluția de la an la an, iese la iveală un trend foarte interesant. Deși vânzările de unități au crescut semnificativ, profitul net a scăzut un pic. Acest trend un pic ciudat a putut fi întâlnit la mai mulți producători de mobile și are legătură cu costurile crescute din piață pentru componente.

Norocul celor de la Samsung are legătură cu faptul că activează în foarte multe domenii, nu doar smartphone-uri. Divizia responsabilă de SoC-uri pentru mobile și soluții de stocare a înregistrat profituri record și pare să meargă în continuare pe un trend ascendent.

Pe termen lung, oficialii Samsung speră să continue profitabilitatea ascendentă prin intermediul lansării viitorului Galaxy Note. În raportul financiar publicat zilele trecute, oficialii au insistat pe faptul că viitorul gadget ar trebui să mențină vânzările foarte bune înregistrate în zona dispozitivelor premium. Cu alte cuvinte, Galaxy Note 8 trebuie să continue ce a început Galaxy S8 și Galaxy S8+.