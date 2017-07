Samsung Galaxy Note 8 va fi disponibil într-o culoare inedită

Se pare că noul terminal Samsung Galaxy Note 8 va putea fi cumpărat într-o variantă nouă de culoare, pe care compania sud-coreeană o introduce pentru prima dată pe telefoanele sale. Roland Quandt, unul dintre cei mai de încredere ”leakeri” de pe Twitter, a postat o poză cu noua culoare a phablet-ului care urmează să fie lansat la sfârșitul lunii august.

Deep Blue este numele noii variante de culoare. Pe lângă aceasta, vom avea parte și de obișnuitele Black și Orchid Gray. Nu știm încă dacă, pe lângă cele trei, vom putea cumpăra terminalul și în alte versiuni, însă știm că Samsung Galxy Note 8 este unul dintre cele mai așteptate telefoane ale anului. Anul trecut, Samsung anunța o nouă culoare pentru faimosul Note 7, Coral Blue, care a fost folosită ulterior pe S7 și S8. Asta ănseamnă că Deep Blue are șanse mari să fie prezentă și pe terminalele Galaxy S9, care vor fi lansate în primul trimestru al anului viitor.

Samsung Galaxy Note8 coming in Black, Orchid Grey and a new Deep Blue. At least.

— Roland Quandt (@rquandt) July 22, 2017