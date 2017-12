Samsung Galaxy A8 (2018) și Galaxy A8+ (2018) vin în România la începutul anului. Specificațiile sunt bune, la fel ca prețul.

Samsung Galaxy A8 continuă seria Galaxy A, doar că acum nu va mai fi despre A3, A5 sau A7, ci se schimbă modul în care sunt denumite. Astfel, Samsung reduce gama de dispozitive, dar ar trebui ca prețurile să rămână în continuare bune. Totodată, e bine de știut că acestea preiau design și specificații de pe seria Galaxy S. În 2018, vorbim de Galaxy A8 și A8+.

Noile telefoane Samsung au fost anunțate oficial pe 19 decembrie. Acum, e oficial și anunțul pentru România. Vor fi dezvăluite pe piața locală pe 11 ianuarie, în plină desfășurare a CES 2018, unde sunt așteptate telefoanele. Apoi, vor fi listate în magazine și vei avea ce să cumperi dacă nu vrei să aștepți Samsung Galaxy S9.

Noua serie de la Samsung vine cu cele două modele: A8 (2018) și A8+ (2018). Primul are un ecran de 5,6 inci full HD+ S-AMOLED, are două camere pe față de câte 16 megapixeli și 8MP, iar pe spate este un senzor de 16 megapixeli cu f/1.7. Are un procesor cu opt nuclee (două la 2,2GHz și șase la 1,6GHz), are 4GB de memorie RAM și 32 sau 64GB stocare, iar bateria este de 3.000 mAh cu fast charge și USB-C.

Samsung Galaxy A8+ are un ecran de 6 inci full HD+ S-AMOLED, aceleași camere pe față și spate, dar există și o versiunea cu 6GB de memorie RAM. Spațiul de stocare rămâne același, dar bateria este de 3.500 mAh. Cele două mai au și senzor de scanare a amprentei și vin cu Android 7 Nougat. Cel puțin ciudat că vin cu un Android atât de vechi, dat fiind că Oreo e deja disponibil. Mai mult, Huawei a lansat deja Mate 10 Pro cu noua versiunea.

Oricum, atât are de oferit Samsung până la Galaxy S9. Interfața proprie a companiei va fi acolo și poți spera să vină actualizare la Oreo cât mai repede (dacă vine).