Temperaturile imposibile la care acești copii merg la școală

Dacă până acum înjurai instituțiile școlare că te cheamă la cursuri și atunci când afară sunt -10 grade Celsius, află că elevii din Siberia stau acasă doar dacă temperatura scade la -52 de grade.

Pe 23 noiembrie, temperatura a scăzut la -50 de grade Celsius în satul Oymyakon, în Yukutia din Rusia, dar copiii nu s-au speriat și au mers la școală, fie că au vrut sau nu. Orele nu s-au anulat dintr-un simplu motiv: elevii claselor I-V rămân acasă doar la temperaturi de sub -52 de grade Celsius.

Situat în Republica Yakutia din Rusia, cunoscută și sub numele de Sakha, Oymyakon este considerat un fel de Polul Nord. Recordul modial pentru cea mai rece temperatură a fost înregistrat în 1926, când temperatura a scăzut la -71 de grade, intrând în Cartea Recordurilor ca cea mai rece așezare din lume locuită.

Recent, elevii din această regiune au impresionat internetul, după ce au postat pe internet un videoclip în care arată cum merg la școală, deși viscolul de afară abia îi lasă cu picioarele pe pământ. Vântul a atins viteze de 30 de metri pe secundă în ziua în care s-au filmat. „Viscol nu este un fenomen neobișnuit în acest moment al anului”, a spus Svetlana Koncheva, vicepreședintele școlii locale. A mai spus că elevii au fost însoțiși de părinți și au făcut-o în condiții de siguranță.

In the Arctic village of Chokurdakh kids are going home from school. That’s in my #Yakutia. Praise god, Yakutsk is free of winds. pic.twitter.com/EAqLSCR0Jf

— Bolot Bochkarev (@yakutia) 21 noiembrie 2017