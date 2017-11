Detaliile pe care nu le știi despre OnePlus și succesul său astronomic

OnePlus 5T tocmai a bătut toate recordurile de vânzări și sunt extrem de mulți fani care acum așteaptă să le fie livrat noul telefon, deși practic, el nu aduce nimic nou sau mai bine zis, nimic cu adevărat nou.

OnePlus a reușit în numai patru ani să devină un jucător important pe piața terminalelor smartphone, împrumutând ingrediente ale succesului de la alți jucători. Deși din primii ani de existență s-a remarcat prin dezastre de PR și gafe continue, OnePlus continuă marșul triumfal și vinde din ce în ce mai multe telefoane. În acest articol explorez poveștile din istoria OnePlus și detaliile care fac telefoanele lor extrem de căutate.

Începuturile companiei

OnePlus nu este un start-up în sensul clasic al acestui termen. Nu a inventat nimeni ceva revoluționar, nu a pornit la drum cu tehnologii proprii. Brandul folosește aceeași metodă cu alte 500-600 de companii, inclusiv Allview, E-Boda sau Evolio.

Fondatorii OnePlus lucrau la Oppo și practic OnePlus One, telefonul cu care s-au lansat, cam tot aia înseamnă. Doar că Pete Lau a avut ideea să experimenteze ceva oarecum diferit. Abia lansat în 2013, CyanogenMod este un efort Open Source de a crea un sistem de operare mai bun decât Android.

Deși este bazat pe Android, este modificat astfel încât să fie mai rapid și să consume mai puțină energie. Entuziaștii au reușit să instaleze CyanogenMod pe o gamă mare de terminale, dar nu exista niciun telefon care să vină din fabrică cu acest OS.

OnePlus One pariază pe CyanogenMod și câștigă, dar nu este vorba doar de sistemul de operare. OnePlus One avea numele și design-ul inspirat de HTC. La data la care se fonda OnePlus, HTC lansase One M7, sau HTC One, iar reclamele cu OnePlus au fost interpretate de unii ca reclame la HTC. Ceilalți producători aveau deja modele Plus pentru terminalele lor.

În plus, OnePlus folosește metoda Xiaomi de a deveni rapid cunoscut și popular: pe lângă design premium apar și dotări hardware de top. Primul model avea procesor Snapdragon 801, cel mai puternic la acea dată, 3GB RAM, 16GB de stocare și cameră de 13 megapixeli, ecran de 5.5 inch Full HD. Totul la 300 de dolari, un preț incredibil de mic.

Spre comparație, la data aceea aveam Galaxy S4 cu ecran de 5 inch, cu 2 GB de RAM și baterie de 2600 mAhc care costa 700 de dolari.

Primul succes și primul fiasco

OnePlus renunță și ei la profit, mizează pe vânzări de 50.000 de unități și după ce anunță oficial lansarea, se trezesc cu 1 milion de comenzi. Își dau seama că trebuie să se apuce de treabă și reușesc în timp să livreze telefoanele și să câștige destui bani.

Pe același model, Le TV Le Pro a dat faliment anul acesta, sau cel puțin pare că nu își va mai reveni niciodată, deși au folosit fix aceleași rețete și au vândut mult. Dar probabil au vândut în pierdere.

Modelul al doilea al OnePlus este foarte aproape să se termine cu un fiasco. Compania lansează o campanie virală, îți spargi vechiul telefon și poți câștiga un OnePlus la 1 dolar. Nu comunică clar data lansării și condițiile de participare, iar campania e preluată pe Youtube și devine un hit. Nu o să credeți, dar 140.000 de oameni își sparg telefoanele pentru Oneplus. Compania dă 100 de vouchere de 1 dolar, random. Sunt atacați de GreenPeace pentru poluare cu deșeuri electronice.

OnePlus 2 se lansează cu 50% mai scump decât primul model. Fanii companiei nu observă și plătesc diferența de preț. Mai mult, OnePlus 2 se dovedește un telefon destul de prost. Se încingea, bateria se consuma rapid, modemul de Internet nu mergea la vitezele corecte, telefonul se restarta la întâmplare, senzorul de amprentă nu citea corect, butonul de Home se strica.

Urmează un OnePlus 3 cu preț bun, care se vinde ok, iar compania profită de o nouă ocazie. Qualcomm lansează Snapdragon 821, care îmbunătățea performanțele 820, iar compania chineză lansează OnePlus 3T, care aducea noul procesor. Reușesc astfel vânzări și mai mari, fără un efort de a modifica ceva esențial.

Numărul 4 fiind cu ghinion la asiatici, compania sare peste generația a patra și trece anul acesta la 5. Cu toate astea, pare că numărul 4 îi afectează. Modelul 5 se lansează la 500 de dolari, cu încă 50 în plus. De la Oneplus 5 apar primele informații că sunt folosite datele utilizatorilor fără permisiunea acestora.

Scandaluri recente

OnePlus 5 nu are nimic inovator, nici design, nici dotări pe care alții nu le-ar avea, dar stabilește un nou record de vânzări pentru compania chineză. Este lăudat în review-uri și primește un feedback extrem de pozitiv de la utilizatori, așa că vânzările cresc de la sine.

XDA-Developers, cel mai mare forum al fanilor Android, descoperă în teste că Oneplus 5 trișează în testele de performanță, pe același model cu care trișau mai demult Samsung și alți competitori. Sistemul de operare detectează că e un test și automat alocă mai multe resurse pentru el. Nu face la fel la jocuri la alte aplicații, doar la teste.

Consumatorii nu țin cont de asta și cumpără în continuare. În octombrie, apare descoperirea că brandul folosea un adevărat malware pentru a fura datele utilizatorilor, iar informația este preluată rapid în presă. Compania dă un răspuns oficial, afirmând că nu era la curent și va rezolva problema.

În timp, Qualcomm anunță că anul acesta nu va lansa un procesor nou, iar OnePlus avea nevoie de un nou model, așa că rezolvă rapid cu ajutorul colegilor de la Oppo.

OnePlus, la fel ca Oppo sau Vivo, face parte din concernul chinez BBK Electronics. Dacă ar fi să adunăm vânzările acestor branduri, ele depășesc cifrele Apple sau Huawei, iar BBK este de fapt numărul doi mondial, după Samsung. Pentru că nu aveau o noutate destul de mare pentru a face modelul T de anul acesta, OnePlus au copiat design-ul unui model de succes de la Oppo.

Oppo R11s are dotările și design-ul lui 5T și a fost lansat înainte. Dar brandul Oppo nu este chiar internațional, iar colegii au profitat de asta. Au lansat 5T cu același ecran de 6 inci cu formatul 18:9, fără senzor de amprentă pe față, iar modelul are deja un super-succes, lăsând la o parte că ăsta este trendul anului și toate terminalele rivale au acest nou design.

Însă chiar zilele trecute a apărut informația că și noul model colectează datele utilizatorilor. Ba mai mult, are o aplicație ascunsă care permite OnePlus să acceseze și să controleze de la distanță orice telefon.

Cu toate acestea, povestea merge mai departe. Fanii sunt super-încântați de telefon. Interfața OnePlus reușește să fie mai rapidă chiar decât cea de la Pixel. Iar prețul este bun. Deci în ciuda tuturor problemelor, nu cred că