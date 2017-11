OnePlus 5T e oficial și a intrat deja la vânzare. Am verificat cât costă OnePlus 5T, ca să vezi dacă merită să-l aștepți sau te orientezi spre alt dispozitiv cu Android.



OnePlus 5T e un telefon impresionant, dacă te uiți pe specificații. Are un ecran AMOLED de 6 inci cu rezoluție full HD+ (pentru că raportul de aspect este 18:9), are un procesor Qualcomm Snapdragon 835 cu opt nuclee și o cantitate incredibilă de memorie RAM de 8GB, dacă alegi versiunea cu 128GB spațiu de stocare. Altfel, are „doar” 6GB pentru versiunea cu 64GB.

OnePlus promite o cameră foto mai bună, rămâne de văzut dacă a livrat, dar ca hardware are un modul dual cu 16 megapixeli și 20 megapixeli cu f/1.7 și una secundară de 16 megapixeli cu f/2. Se încarcă rapid, dar cu încărcătorul special, are baterie de 3.300 mAh și e disponibil într-o singură nuanță de culoare.

OnePlus a fost mereu despre telefoane ieftine și cu hardware bun. OnePlus 5T costă 560 de dolari pentru versiunea premium cu 8GB RAM și 500 de dolari pentru cealaltă. Cererea e mare, cum era de așteptat, și oferta nu este prea generoasă. Totuși, este de două ori mai ieftin decât iPhone X și asta te-ar putea încânta. Totodată, la cât costă OnePlus 5T, este mai ieftin cu aproape 400 de dolari față de Galaxy Note 8.

Cât costă OnePlus 5T în România? Ei bine, prețurile în dolari înseamnă că sunt în euro în Europa. Totodată, contează de unde e importat. Primul magazin care îl listează, la precomandă, este Quickmobil la un preț de 2.800 de lei pentru versiunea cu 64GB spațiu de stocare. Livrarea e promisă în decembrie.

Dacă nu vrei să aștepți, prețul la alte modele OnePlus a scăzut deja. De exemplu, poți cumpăra OnePlus 5, telefon lansat în urmă cu câteva luni, cu o reducere. Un preț și mai bun e la OnePlus 5 cu 64GB spațiu de stocare. Altfel, poți oricând să alegi un OnePlus 3T, lansat în urmă cu un an și care primește actualizare la Android Ore.