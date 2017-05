Noul film Pirații din Caraibe, folosit de hackeri ca formă de șantaj pentru Disney

Un grup de hackeri au reușit să pună mâna, din câte se pare, pe noul film Pirații din Caraibe, iar dacă Disney nu plătește o sumă generoasă, acesta va fi postat online.

În urmă cu câteva săptămâni, detaliam o situație destul de delicată în care s-au aflat cei de la Netflix. Un grup de hackeri au încercat să-i șantajeze, după ce au pus mâna pe noul sezon din Orange is the New Black. În acel context, hackerii sperau să obțină o sumă de bani modică pentru a nu posta pe internet serialul. Din păcate pentru ei, Netflix nu negociază cu hackeri, iar noul sezon din popularul serial poate fi acum descărcat de pe ThePirateBay.

Oficialii Disney se pare că se află acum într-o situație similară. Confirmarea a venit de la CEO-ul companiei americane. Bob Iger a confirmat că niște hackeri au furat un film produs de Disney ce ar urma să ajungă pe marile ecrane în lunile următoare. De această dată însă, Iger a confirmat pentru The Hollywood Reporter că suma cerută la schimb este una astronomică.

În mod previzibil, compania Disney are de asemenea o politică de a nu negocia cu hackeri. Nu intenționează la nici un nivel să le plătească suma cerută și speră că o investigație a celor de la FBI va scoate la iveală vinovații. Numele filmului despre care este vorba nu a fost menționat de președintele Disney, dar reporterii de la Deadline, citând surse apropiate de subiect, au confirmat că ar fi vorba despre The Pirates of the Carribean: Dead Man Tell No Tales.

Hackerii au amenințat oficialii Disney că, dacă nu vor plăti suma cerută, vor începe să publice online bucăți din film, până când întreaga peliculă va ajunge online. Rămâne să vedem dacă cei de la FBI vor reuși să prindă vinovații, deși este puțin probabil.