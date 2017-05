Netflix a avut probleme cu hackerii, iar amatorii de piraterie au avut de câștigat

Un grup de hackeri cu numele TheDarkOverlord au încercat să-i șantajeze pe cei de la Netflix, dar aceștia nu s-au dat bătuți.

Este prima oară când mai multe show-uri Netflix au fost capturate de hackeri și folosite ca mijloc de șantaj. Prima oară, informația a fost fost publicată de cei de la DataBreaches.net, dar membrii grupării TheDarkLord nu s-au ferit să dea un interviu TorrentFreak după ce au furat mai multe seriale și show-uri ce ar urma să ajungă pe Netflix în lunile următoare.

Din câte se pare, furtul efectiv s-a produs de la un studio de producție din California intitulat TheDarkOverlord. Lista show-urilor furate include aparent titluri precum Portlandia, New Girl, NCIS: Los Angeles, Bill Nye Save the World și XXX: Return of Xander Cage. Acesta din urmă ar fi trebuit să fie un lung metraj original pentru serviciul de streaming YouTube Red.

Deși nici unul dintre show-urile de mai sus nu au apărut încă pe site-urile de torrent, destinul viitorului sezon din Orange is the New Black a fost cu totul altul. Hackeri au sperat să obțină o sumă generoasă de bani de la Netflix pentru a preveni publicarea online a sezonului 5 din îndrăgitul serial. Ca o dovadă a faptului că totul nu este o glumă, au început prin publicarea primului episod ce ar fi trebuit să aibă premiera pe Netflix pe data de 9 iunie.

,,Suntem conștienți de situație. Un serviciu de procesare utilizat de mai multe studiouri mari de producție TV a avut securitatea compromisă și autoritățile sunt implicate în investigație.” În mod previzibil, Netflix a refuzat să negocieze cu hackerii și a inițiat o investigație în speranța capturării vinovaților.

La această oră, 10 din cele 13 episoade din sezonul 5 din Orange is the New Black pot fi descărcate de pe torrent la o calitate foarte bună. Rămâne să vedem dacă vor începe să circule online în următoarele săptămâni și alte seriale sau lung metraje programate pentru lunile viitoare.