Netflix, HBO și alte 28 de companii au înființat alianța anti-piraterie

Autoritățile americane și studiourile de la Hollywood se străduiesc de mult să realizeze un sistem eficient anti-piraterie, dar problema este mai gravă decât s-a crezut vreodată.

Încercând să dea startul unor noi eforturi în lupta anti-piraterie, s-a înființat ieri în SUA o alianță formată din 30 de creatori de conținut și companii de divertisment. În spatele denumirii ACE sau Alliance for Creativity and Entertainment, s-au unit giganți din industrie precum Netflix, HBO, Amazon și Twentieth Century Fox. Conform comunicatului de presă ce a însoțit fondarea alianței, scopul unic este lupta anti-piraterie la nivel global.

În acest scop, pentru a micșora pe cât posibil volumul de conținut piratat disponibil online la această oră, ACE va colabora în permanență cu autoritățile americane și cu experții de la Motion Picture Association of America.

Pentru a-și justifica existența, membrii noii alianțe au publicat câteva statistici îngrijorătoare referitoare la situația actuală din online. Doar anul trecut, site-urile de streaming cu conținut piratat au înregistrat 21,4 miliarde de accesări. În plus, cazurile de piraterie la nivel înalt din ultimele luni au alimentat și mai mult nevoia pentru un efort susținut în această privință din partea marilor servicii de streaming.

În luna aprilie a acestui an, detaliam cum un grup de hackeri a reușit să fure sezonul nou din Orange is the New Black de la Netflix doar pentru a cere recompensă cu scopul de a nu-l publica online. Cei de la Netflix au refuzat să plătească, iar 10 episoade din noul sezon au putut fi descărcate de pe torrent cu aproximativ două luni înainte de difuzarea lor pe canalele oficiale. O lună mai târziu, situația s-a repetat cu Studiourile Disney și cel mai nou film din seria Pirații din Caraibe.

Pe termen lung, este greu de aproximat cât de mare va fi impactul ACE asupra pirateriei online. Având însă în vedere puterea financiară a unor nume din spatele acestui grup proaspăt fondat, problema pare a fi destul de serioasă.