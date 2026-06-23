Cum a ajuns România un exemplu internațional în urma unui atac cibernetic ce a îngenuncheat sistemul medical

Atacul care a blocat platforma Hipocrate

Totul a pornit de la Romanian Soft Company, firma care administra sistemul informatic Hipocrate, utilizat în spitale pentru o mare parte din activitatea de zi cu zi. Nu era vorba doar despre o bază de date cu numele pacienților, ci despre o platformă integrată în fluxurile medicale: internări, rezultate de laborator, investigații radiologice, rețete, stocuri de medicamente, documente administrative și multe altele.

Atacatorii au folosit ransomware-ul BackMyData, un tip de malware care criptează fișierele și le face inutilizabile până la plata unei răscumpărări. În locul documentelor accesibile, personalul medical a găsit fișiere redenumite și date imposibil de folosit. Mesajul infractorilor era simplu: plătiți în bitcoin pentru a primi accesul înapoi. Cererea de răscumpărare s-a ridicat la aproximativ 3,5 bitcoin, echivalentul a circa 160.000 de euro la acel moment.

Primele probleme au fost observate la Spitalul de Pediatrie din Pitești, iar apoi situația s-a extins rapid. În total, 26 de spitale au fost confirmate ca afectate direct de atac. În fața riscului ca amenințarea să se propage prin rețea, Directoratul Național de Securitate Cibernetică a luat o decizie radicală: spitalele care foloseau aceeași platformă au fost deconectate de la internet, inclusiv cele pentru care nu exista încă dovada infectării.

Medicii s-au întors la registre și rezultate tipărite

Pentru personalul medical, trecerea bruscă la metode offline a însemnat mai mult decât un inconvenient. Într-un spital, sistemul informatic este o piesă importantă din mecanismul prin care informațiile circulă între medici, asistente, laborator, farmacie și administrație. Fără acces la platformă, fiecare etapă a trebuit regândită rapid, astfel încât pacienții să nu rămână fără îngrijire.

Medicii și asistentele au început să înregistreze pacienții manual, să ceară rezultatele analizelor pe hârtie și să țină evidențe locale în documente offline. În unele spitale s-au folosit fișiere Excel care nu erau conectate la rețea, tocmai pentru a evita un nou risc de infectare. Practic, sistemele digitale au fost înlocuite temporar de un amestec de registre, foi tipărite, note scrise de mână și comunicare directă între secții.

Această revenire forțată la metode analogice nu a fost deloc ușoară. Personalul medical a trebuit să lucreze mai lent, să verifice de mai multe ori informațiile și să răspundă frustrării unor pacienți care nu înțelegeau de ce procedurile se mișcau mai greu. Într-un mediu în care timpul poate face diferența, un incident informatic a pus presiune pe oameni care aveau deja una dintre cele mai dificile misiuni: să trateze pacienți în condiții de criză.

De ce izolarea a fost mai importantă decât internetul

Deconectarea preventivă a spitalelor a părut extremă, dar a avut un scop clar: oprirea propagării ransomware-ului. În atacurile de acest tip, fiecare minut contează. Dacă sistemele rămân conectate, malware-ul poate ajunge la alte servere, poate cripta copii de siguranță și poate transforma un incident limitat într-o blocare completă a activității unei rețele întregi.