iPhone 8 și iPhone 8 Plus: preț, specificații și noutățile aduse de Apple

iPhone 8 și iPhone 8 Plus au fost prezentate oficial de Apple în timpul evenimentului desfășurat în noul campus al companiei. Iată ce noutăți aduc.

iPhone 8 și iPhone 8 Plus sunt cele două modele pe care Apple le introduce pe piață ca actualizare la telefoanele de anul trecut. S-ar putea să fii puțin confuz cu privire la nume. Până în urmă cu câteva zile, iPhone 8 era vehiculat ca fiind modelul premium, iar celelalte două modele ar fi purtat numele de iPhone 7s și iPhone 7s Plus. Totuși, versiunea iOS 11 GM a arătat numele oficiale ale produselor pregătite pentru anul acesta.

iPhone 8 este modelul cu ecran de 4,7 inci, la aceeași rezoluție ca până acum, cu un procesor A11 Bionic mai bun decât anul trecut, cu o cantitate de memorie RAM necunoscută și cu un spațiu de stocare de 64 sau 256GB. Totodată, iPhone 8 preia camerele de la iPhone 7 Plus, adică are pe spate două camere principale cu senzori de 12 megapixeli și f/1.8, iar camera de selfie este de 7 megapixeli.

iPhone 8 păstrează butonul Home, la fel și rezistența la apă și praf. Mufa de căști nu a revenit, din păcate, iar ecranul este tot LCD, cum a fost încă de la primul iPhone. Desigur, rezoluție specifică formatului Retina Display. Avansul tehnologic constă în adaptarea în timp real a panoului la lumina din mediul ambiant, la fel ca în cazul iPad Pro.

Împreună cu modelul cu ecran mic, va fi pe piață și iPhone 8 Plus cu ecran de 5,5 inci full HD. Este, în linii mari, ca orice model Plus de până acum. Are procesor A11 Bionic cu șase core-uri, dintre care două sunt cu 25% mai rapide decât cele din A10, iar celelalte 4 cu 50% mai rapide. Are o cantitate necunoscută de memorie RAM, două camere foto cu 12 megapixeli, stabilizare optică și unul dintre senzori are o distanță focală de 56mm și f/2.8. Are buton Home, nu are mufă de căști și are o baterie considerabil mai mare decât a modelului clasic. iPhone 8 Plus folosește, firesc, iOS 11 și este rezistent la apă și praf.

Ambele versiuni de iPhone 8 filmează 4K la 60 de cadre pe secundă și se laudă că ar genera conținut video de cea mai bună calitate. În 1080 Full HD filmează la 240 de cadre pe secundă, de două ori mai bine ca înainte.



Realitatea augmentativă este un aspect foarte important din noile iPhone-uri. Camerele au fost calibrate pentru RA din fabrică, noul procesor estimează mișcarea, iar combinația dintre hardware și software ar trebui să confere o experiență realistă deosebită atât în jocuri, cât și în aplicații utile fără timpi de așteptare.

iPhone 8 și iPhone 8 Plus se încarcă Wireless, o inovație care există pe telefoane Samsung, LG, HTC sau Huawei de câțiva ani, dar a venit pentru prima oară pe un iPhone. Standardul wireless folosit pentru încărcare este Qi, același ca în cazul multor producători de gadgeturi.

Prețul începe de la 700 de dolari pentru iPhone 8 și 799 de dolari pentru iPhone 8 Plus. Ambele modele sunt disponibile cu 64 sau 256GB de spațiu.

iPhone-urile vor fi disponibile de pe 22 septembrie, iar cei care vor să facă precomandă o pot face de pe 15 septembrie.