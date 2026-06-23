De ce se puneau coronițe pe acoperiș de Sânziene. Semnificația unui obicei vechi de sute de ani

Cum erau făcute coronițele de Sânziene

În dimineața zilei de 24 iunie, femeile și fetele plecau pe câmp pentru a culege flori de sânziene, plante cu flori mici și galbene, considerate în tradiția populară purtătoare de puteri benefice. Din aceste flori se împleteau coronițe rotunde, asemănătoare unor cununi.

În unele regiuni ale țării, fiecare membru al familiei avea propria coroniță. De asemenea, se împleteau cununi speciale pentru animale, pentru livezi sau pentru gospodărie, deoarece se credea că florile culese în această zi au rol protector.

Coronițele erau adesea sfințite la biserică înainte de a fi folosite în cadrul ritualurilor populare. După întoarcerea acasă, urma momentul cel mai important al obiceiului.

De ce erau aruncate pe acoperiș

Potrivit tradiției, coronițele erau aruncate pe acoperișul casei, iar modul în care acestea se așezau era interpretat ca un semn pentru anul care urma.

Dacă o coroniță rămânea prinsă pe acoperiș, era considerat un semn bun. Oamenii credeau că persoana pentru care fusese împletită se va bucura de sănătate, noroc și viață lungă. În cazul fetelor nemăritate, o coroniță rămasă pe casă era interpretată ca un semn că se vor căsători în viitorul apropiat.

Dacă însă cununa cădea imediat la pământ, acest lucru era privit cu îngrijorare. În unele zone, se spunea că poate prevesti necazuri, boli sau un an dificil pentru familie. Tocmai de aceea, momentul aruncării coronițelor era urmărit cu mare atenție.

Un ritual pentru protecția casei și a familiei

Dincolo de interpretările legate de viitor, coronițele aveau și un rol protector. Se credea că florile de sânziene alungă spiritele rele și apără gospodăria de fenomenele naturii.