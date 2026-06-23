De ce se puneau coronițe pe acoperiș de Sânziene. Semnificația unui obicei vechi de sute de ani
Sărbătoarea Sânzienelor, celebrată în fiecare an pe 24 iunie, este una dintre cele mai bogate în tradiții și credințe populare. În satele românești, această zi era marcată prin numeroase ritualuri menite să aducă sănătate, noroc și belșug. Printre cele mai cunoscute obiceiuri se numără împletirea și aruncarea coronițelor din flori de sânziene pe acoperișul casei.
Deși pentru mulți acest gest poate părea doar o tradiție pitorească, în trecut el avea o semnificație profundă. Oamenii credeau că felul în care se așeza coronița putea oferi indicii despre viitorul familiei, despre sănătate, prosperitate și chiar despre căsătorie.
Cum erau făcute coronițele de Sânziene
În dimineața zilei de 24 iunie, femeile și fetele plecau pe câmp pentru a culege flori de sânziene, plante cu flori mici și galbene, considerate în tradiția populară purtătoare de puteri benefice. Din aceste flori se împleteau coronițe rotunde, asemănătoare unor cununi.
În unele regiuni ale țării, fiecare membru al familiei avea propria coroniță. De asemenea, se împleteau cununi speciale pentru animale, pentru livezi sau pentru gospodărie, deoarece se credea că florile culese în această zi au rol protector.
Coronițele erau adesea sfințite la biserică înainte de a fi folosite în cadrul ritualurilor populare. După întoarcerea acasă, urma momentul cel mai important al obiceiului.
De ce erau aruncate pe acoperiș
Potrivit tradiției, coronițele erau aruncate pe acoperișul casei, iar modul în care acestea se așezau era interpretat ca un semn pentru anul care urma.
Dacă o coroniță rămânea prinsă pe acoperiș, era considerat un semn bun. Oamenii credeau că persoana pentru care fusese împletită se va bucura de sănătate, noroc și viață lungă. În cazul fetelor nemăritate, o coroniță rămasă pe casă era interpretată ca un semn că se vor căsători în viitorul apropiat.
Dacă însă cununa cădea imediat la pământ, acest lucru era privit cu îngrijorare. În unele zone, se spunea că poate prevesti necazuri, boli sau un an dificil pentru familie. Tocmai de aceea, momentul aruncării coronițelor era urmărit cu mare atenție.
Un ritual pentru protecția casei și a familiei
Dincolo de interpretările legate de viitor, coronițele aveau și un rol protector. Se credea că florile de sânziene alungă spiritele rele și apără gospodăria de fenomenele naturii.
După ritual, multe familii păstrau coronițele la porți, la ferestre, în podul casei sau lângă icoane. Acestea rămâneau acolo până la următoarele Sânziene și erau considerate un simbol al protecției divine și al legăturii dintre om și natură.
În unele regiuni, florile uscate erau folosite ulterior în ceaiuri sau erau puse în hrana animalelor, deoarece oamenii credeau că păstrează puterea benefică dobândită în ziua de Sânziene.
Un obicei care a supraviețuit până astăzi
Chiar dacă viața modernă a schimbat multe dintre tradițiile satului românesc, obiceiul coronițelor de Sânziene nu a dispărut complet. În numeroase localități din țară, oamenii continuă să culeagă flori de sânziene, să împletească cununi și să respecte ritualurile moștenite de la părinți și bunici.
Pentru unii, gestul este o modalitate de a păstra vie identitatea culturală și legătura cu tradițiile strămoșești. Pentru alții, reprezintă o ocazie de a celebra frumusețea naturii și începutul verii.
Indiferent de credințele fiecăruia, coronițele aruncate pe acoperiș rămân unul dintre cele mai spectaculoase și simbolice obiceiuri ale Sânzienelor, o tradiție veche de sute de ani care continuă să fascineze și astăzi.