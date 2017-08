Acer a venit la IFA 2017 cu planul să arată că încă mai pot fi interesante computerele. Câteva laptopuri și un all-in-one mai târziu, încă mai sunt interesante.

Acer a anunțat la IFA 2017 câteva produse interesante, printre care am remarcat Spin 5, Swift 5 și Switch 7 Black Edition. Cel dintâi l-am folosit deja câteva zile și voi reveni cu un articol despre experiența cu el. Vine cu cel mai nou procesor Intel și pot spune că merită pe deplin.



Pe scurt, Swift 5 este un notebook ultrasubțire și ultraportabil, cu o greutate de sub un kilogram și o autonomie promisă destul de mare. Spin 5 are design convertibil, îl faci tabletă sau ecran de prezentare, poate funcționa cu stylus sau direct cu degetul, pe când Switch 7 Black Edition e o versiune specială a modelului precedent. E 2 în 1, ecran detașabil și răcire fără ventilator printr-un sistem special dezvoltat de Acer. Are și placă grafică, ca să-și merite numele “Black Edition”.

Ca disponibilitate, Acer Switch 7 și Swift 5 vor fi disponibile în America de Nord din decembrie, la prețuri începând de la 1.700 de dolari, respectiv 1.000 de dolari, și în zona EMEA (Europa, Orientul Mijlociu și Africa) tot din decembrie, la prețuri care încep de la 2.000 de euro, respectiv 1.100 de euro. Acer Spin 5 va fi comercializat în America de Nord din septembrie, ambele versiuni, de 13 și 15 inci, cu un preț de plecare de 800 de dolari. În EMEA ajunge în septembrie, la prețuri care încep de la 900 de euro (13 inci) și de 1.000 de euro (15 inci).

Specificațiile produselor portabile anunțate de Acer la IFA 2017

Acer Switch 7 Black Edition vine cu procesor Intel Core i7 de generația a opta, placă grafică NVIDIA GeForce MX150 și o greutate de sub 1,15 kg cu tastatura detașată. Carcasa e din aluminiu mat, așa că ai asigurat și calitate premium a materialelor. Modelul este primul din portofoliul Acer cu AutoStand, un suport care se deschide și se retrage automat, ca să îl poți manevra mai ușor cu o mână.

Ecranul e IPS cu diagonala de 13,5 inci și o rezoluție de 2.256×1.504 pixeli și dispune de un stylus bazat pe tehnologia Wacom EMR, care poate distinge 4.096 de niveluri de presiune și este sensibil la înclinație, oferind astfel sprijin pentru controlul unghiului, grosimii și umbrelor liniilor. Stylusul funcționează fără baterii. Ae și senzor de amprentă.

De cealaltă parte, Spin 5 e un model gândit pentru cei care vor un laptop cu ceva în plus. Conform companiei, a fost gândit și pentru putere de calcul. Are procesor Intel de generația a opta, poate fi echipat cu până la 16GB de memorie RAM DDR4, are o autonomie de până la 13 ore și, opțional pentru versiunea de 15 inci, poate fi echipat cu o placă grafică NVIDIA GeForce GTX 1050.

Astfel, versiunea cu ecran de 13 inci cântărește de 1,5 kg și are grosimea de doar 15,9 mm, în vreme ce modelul de 15 inci cântărește puțin peste două kilograme și este cu doar 2 mm mai gros. Ecranul tactil, standard în ambele versiuni, poate fi utilizat împreună cu Acer Active Stylus pentru aplicații ce necesită precizie, control și un plus de ușurință în utilizare. Iar pentru conexiune wireless dispune de antene omnidirecționale ExoAmp. Mai are și patru microfoane și te poți autentifica vocal, prin Cortana.

Nu în ultimul rând, Swift 5. Acesta cântărește mai puțin de un kilogram, carcasa e construită din aliaj de magneziu și litiu pentru partea superioară și cea inferioară și, respectiv, un aliaj de magneziu și aluminiu, care oferă rezistență, în zona de sprijin a palmelor. Firesc, are Intel generația a opta, o autonomie estimativă de opt ore și un ecran multitouch full HD.