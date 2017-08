Google Pixel 2 are o dată de lansare și va veni cu cel mai nou procesor

Google Pixel 2 va fi fabricat de HTC și va avea cel mai nou sistem de operare Android, iar acum știm și când ar ajunge să fie prezentat oficial.

Data de lansare pentru Google Pixel 2 a fost confirmată pe Twitter de Evan Blass, una dintre cele mai bune surse cu informații despre telefoane și lansări. O noutate pe care a mai comunicat-o el e și că telefonul va avea procesorul Qualcomm Snapdragon 836.

Evenimentul dedicat Google Pixel 2 va fi pe 5 octombrie, ceea ce înseamnă că e după toate lansările mari din toamnă, dar înainte ca Huawei Mate 10 să fie prezentat. Interesant e și că data de 5 e la un an și o zi distanță de momentul prezentării primului Pixel.

În ceea ce privește specificațiile, se poate să treacă la 6GB de memorie RAM, să aibă un spațiu de stocare de 64GB sau mai mare, iar camera foto să fie îmbunătățită față de anul trecut.

Sunt așteptate, la fel ca anul trecut, două versiuni. Cea XL ar putea avea un ecran de 6 inci QuadHD, pe când cea mică va rămâne la 5 inci full HD. Oricât de bun va fi însă Google Pixel 2, o problemă nu va fi rezolvată: distribuția. Modelul precedent a fost disponibil în Statele Unite ale Americii, deși cu dificultăți de-a livra versiunea XL la nivelul cererii, iar în Europa a fost doar în Marea Britanie printr-un parteneriat cu EE.

Google’s second-generation Pixel handsets, powered by Snapdragon 836 SoC’s, will be unveiled on October 5th.

— Evan Blass (@evleaks) 24 august 2017