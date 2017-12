De la MacBook la briceag: ce gadgeturi am în ghiozdan și de ce

Cum unii ar fi tentați să afirme că haina îl face pe om, eu sunt de părere că te definesc gadgeturile din ghiozdan. De aceea, am creat lista de mai jos.

Este incredibil de ușor să te entuziasmezi la gadgeturi, la mici dispozitive mai mult sau mai puțin utile. Unele au un design spectaculos. Altele te fascinează prin simplitate sau superlative absolute. Nu trebuie să fie o persoană tehnică pentru a-ți dori cel mai subțire hard disk extern din lume. Partea tristă este că nu toate jucăriile tehnice îmbătrânesc la fel de bine sau își mențin utilitatea odată cu trecerea timpului. Unele dintre ele trebuie înlocuite, altele ar fi bine să beneficieze de diverse upgrade-uri.

Un lucru este sigur, dacă ești pasionat de aparatură, poți afirma fără nici un fel de dubiu că suferi de un viciu scump.

Deși există câteva domenii în care nu toate lucrurile bune sunt scumpe, de cele mai multe ori, în tech se aplică contrariul. Partea bună este că, dacă ai făcut o investiție mare la un moment dat, s-ar putea să te țină mult sau foarte mult. Acesta principiu se aplică de la laptopuri și până la baterii externe.

Un gadget nou e bun, dar nu ți-l permiți tot timpul

Întotdeauna am fost de părere că există niște oameni în această lume care sunt pricepuți să cumpere mașini la mâna a doua. Și-au dedicat întreaga viață acestei pasiuni și au dezvoltat o abilitate sau intuiție de a „mirosi” când ceva nu este în regulă. În același timp, aceiași oameni sunt foarte buni negociatori, știu să citească un om și să-și dea seama dacă este sau nu o problemă cu bolidul ce urmează să fie tranzacționat.

Aș putea spune că dacă te pricepi foarte bine la laptopuri, poți foarte bine să cumperi laptopuri la mâna a doua. Întotdeauna vor exista diverse gadgeturi pe care nu le voi cumpăra la mâna a doua, dar 75% din toate jucăriile tehnologice pe care mi le cumpăr sunt de pe OLX. Doar 15% sunt noi, achiziționate dintr-un magazin și, poate, 10% sunt cadouri.

Este destul de complicat să cumperi de pe OLX dacă nu ai încredere în vânzători și, de cele mai multe ori, s-ar putea să nu găsești exact ce îți dorești.

Sfatul meu este să ai răbdare.

Să urmărești un produs sau o categorie de produse și să trimiți câteva mesaje vânzătorului. Eventual, sună-l. Ar fi fost ideal să existe un mecanism de rating pe OLX pentru vânzători, dar cel puțin în cazul meu, faptul că am cumpărat produse cu verificare colet a fost suficient pentru a mă lămuri că am primit exact ce am comandat. Niciodată nu am fost păcălit pe OLX, cu excepția unei situații în care un produs mi-a venit cu priză de Anglia și am fost nevoit să-mi cumpăr separat un adaptor. Per ansamblu, chiar și în acel moment, a meritat.

De ce am atâtea gadgeturi în ghiozdan

Dacă te uiți pe imaginea de intro, ai fi tentat să crezi că am adunat tot ce am prin casă de dragul pozei, dar nu este așa. Pe lângă alte câteva cabluri care nu au încăput în cadru, respectivele dispozitive, periferice și giumbușlucuri le am la mine cam în fiecare deplasare.

Printre prieteni, apropiați și cunoștine sunt recunoscut ca fiind omul care îți poate rezolva cam orice problemă tehnică pe loc. Din acest motiv, am investit de-a lungul anilor mai mulți bani în diverse dispozitive pentru a fi pregătit în orice situație.

Unele cabluri probabil că nu le-am folosit niciodată.

În această categorie intră adaptorul de căști de la iPhone X. Deși am un cablu USB-C în ghiozdan, în afara unui Apple TV, cu respectiva interfață nu am niciun gadget compatibil.

Fixația pentru căști e pentru că mă aflu destul de des în deplasare și m-am obișnuit să merg cu trenul sau cu autocarul. În contextul în care aproape de fiecare dată pe parcursul drumului scriu sau citesc un articol, prefer să am propria coloană sonoră.

Prezența briceagului și a unui clește se justifică pentru că, ocazional, se mai întâmplă să fie nevoie să tai un cablu sau să desfac un laptop, iar respectivele ustensile îți fac viața mai ușoară într-o varietate surprinzător de mare de scenarii.

Acele gadgeturi esențiale: laptop, tabletă și telefon

După cum am scris în urmă cu câteva săptămâni, sunt prins în ecosistemul de dispozitive Apple. Situația este una destul de confortabilă având în vedere cât de frumos „se pupă” produsele între ele, dar ai în permanență tentația să-ți iei unele noi.

Când nu dorm, am în brațe un MacBook Pro Retina Display de 13,3 inci Late 2013 cu Intel Core i5 la 2,5GHz, 8GB RAM și un SSD de 256GB. Nu mă gândesc să-l schimb prea curând, deoarece se comportă exemplar în orice situație. Aspectul foarte trist din poză îl are din cauză că l-am ținut într-o carcasă plasticoasă semi transparentă din prima zi a achiziției și am făcut câteva experimente nereușite cu o freză pe acel plastic.

Tableta este un iPad Pro de 9,7 inci model 2016 pe care l-am achiziționat de la Vodafone. Îl folosesc să mă uit pe Netflix, Hulu, Showtime sau BBC, să fac intervenții pe Team Viewer, să citesc reviste de pe Zinio și, eventual, câte o carte. De vreo șapte ani am citit cărți de John Grisham, cu excepția romanului Luther de Neil Cross. De asemenea, tableta funcționează ca hotspot 4G pentru laptop în fiecare deplasare.

Am un iPhone X achiziționat de la Vodafone despre care am scris în detaliu în urmă cu ceva timp. Înainte de cel mai nou smartphone Apple am folosit un iPhone 6 timp de aproape trei ani. În tot acest timp, am evitat upgrade-ul pentru că nu mi s-a părut că diferențele de funcționalitate, design și performanță introduse de gigantul din Cupertino ar fi justificat investiția suplimentară. iPhone X mi se pare un telefon suficient de bun încât să merite cumpărat, preferabil nu la valoarea astronomică la care îl găsești în magazin.

Ai nevoie și de soluții audio și de încărcare

În urmă cu aproximativ șase luni mi-am cumpărat căștile Bose QuietComfort 35. În majoritatea review-urilor, acestea sunt clasificate ca fiind cele mai bune căști, mai ales când vine vorba de conectivitatea Bluetooth. Se aud impecabil. Te ajută să uiți de faptul că folosești un telefon fără mufă de căști. Funcționează chiar și după terminarea celor 24 de ore de autonomie cu ajutorul cablului stereo din carcasă. Izolarea zgomotului de fond este ireproșabilă și cu multe peste orice am experimentat în trecut.

În urmă cu aproximativ doi ani mi-am cumpărat singurul meu produs de la Bang & Olufsen, căștile Beoplay H3 ANC. Acestea sunt in-ear, discrete, cu un cablu care nu se încurcă și, la fel ca în cazul QC35, funcționează după ce s-a terminat bateria fără noise cancelling activ. Nu le mai folosesc la fel de mult ca înainte, dar sunt extrem de confortabile în urechi, izolația de mediul ambiant este surprinzătoare și par să fie foarte trainice.

La capitolul boxe portabile, Bose SoundLink Mini 2 este în continuare un produse fără cusur, chiar dacă a apărut în urmă cu câțiva ani. La aproximativ 600 de grame, nu este cea mai ușoar boxă pe care poți să o iei cu tine, dar cu siguranță greutatea în plus este folosită la maxim de difuzoarele și magneții din interior. Se încarcă la microUSB, are funcție de teleconferință datorită unui microfon omnidirecțional și îți permite să-ți schimbi melodiile de pe telefon de la distanță prin butoanele de deasupra.

Are o autonomie de aproximativ opt ore.

Pentru a le încărca pe toate folosesc o baterie de 16.000 mAh achiziționată acum trei ani de pe PC Garage, cu două USB-uri care oferă 2,1 amperi pe un port și 1,5 amperi pe cel de-al doilea. Cel mai mult mă încântă la ea că nu se descarcă singură în ghiozdan și pot să-mi salvez telefonul chiar și după o lună în care nu am folosit-o niciodată.

Dacă ajung la o priză, nimic nu se compară cu încărcătorul inteligent al celor de la Anker cu 40W putere totală, cinci porturi USB și abilitatea de a ști cât curent suportă fiecare gadget conectat. Astfel, poți fi sigur că telefonul tău se încarcă cât poate de repede, la fel și tableta sau o boxă portabilă. Pentru o încărcare fără probleme, ai nevoie și de cabluri de încredere, dar asta este altă poveste.

Pe ce îmi salvez datele

Indiferent ce faci, niciodată nu o să-ți ajungă 256GB pentru a-ți salva toate documentele, pozele din vacanță, kiturile de instalare și muzica adunată îl ultimele două decenii. Din acest motiv, de peste patru ani, folosesc cu succes un Western Digital My Passport de 2TB. Folosește USB 3.0 și este aproape plin.

Al doilea hard disk extern pe care am câteva backup-uri și software pentru Mac este un Seagate Seven.

Acesta este cel mai subțire hard disk extern din lume. Are 7 milimetri grosime și a fost disponibil în urmă cu aproximativ doi ani într-o singură capacitate de 500GB. Funcționează pe USB 3.0 și a fost lansat pentru a celebra 35 de ani de când Seagate realizează hard disk-uri. Este o jucărie suprinzător de frumoasă și, prin prisma faptul că este realizată din oțel, nu din aluminiu, arată surprinzător de bine chiar și după câțiva ani de utilizare. Din păcate, la această oră, este aproape imposibil să mai cumperi unul.

Ca bonus, pentru instalări de Windows folosesc un stick USB ascuns într-un pix de la Microsoft. Respectivul gadget l-am primit cadou de la fratele meu. Are 8GB, este pe USB 2.0, dar își face treaba cu prisosință pentru ocazionalele reinstalări ale sistemului de operare.

Jucării pentru copii mai mari

În mijlocul pozei este un gamepad Steelseries Nimbus pe care l-am cumpărat de pe Amazon. Acesta este compatibil cu iDevice-uri, Apple TV și MacBook. Aș vrea să spun că m-am jucat destul de mult cu el, dar nu este așa. Am făcut câteva experimente pe fiecare platformă și cam atât. Pe macOS m-am jucat The Witness, pe Apple TV m-am jucat Oceanhorn iar pe iPad m-am jucat Asphalt. De fiecare dată am fost încântat, dar timpul nu mi-a permis să mă joc mai mult.

Am și o brichetă cu Apple, deși nu sunt fumător, dar era suficient de lucioasă încât am cumpărat-o singur. Un adaptor de la SATA la USB 3.0 îl folosesc ocazional pentru a recupera date de pe hard disk-uri de laptop. Un alt adaptor de la USB la Lightning l-am folosit probabil o singură dată pentru a descărca niște poze de pe aparatul foto pe tabletă înainte să ajung acasă într-un concediu.

Încrederea în gadgeturi e cea mai importantă

Nimic nu se cumpără fără un efort sau o cercetare asiduă.

Dacă vrei să prinzi o ofertă, s-ar putea de pe Amazon, cu tot cu transport, să fie mai ieftin un produs decât pe eMAG. Pe OLX, ai mari șanse să găsești gadgeturi care nu au ajuns încă țara noastră pe canale oficiale. Ține doar de tine ce te face fericit și dacă stilul de viață îți permite să te bucuri de lucrurile pe care le-ai achiziționat. După cum am menționat și eu, nu folosesc în permanență tot ce am.

Există însă un confort psihologic că dețin niște produse de încredere, pe care mă pot baza în orice condiții.

Una peste alta, scriu despre tehnologie și gadgeturi de aproximativ 10 ani și aproape fiecare investiție pe care am făcut-o a implicat un volum semnificativ de cercetare. Din acest motiv, am ajuns să me entuziasmez destul de greu la fiecare apariție, dar să-mi dau seama într-un mod informat dacă ceva merită cumpărat. Nu vând nimic din tot ce am, dar totdeauna am fost curios ce folosesc oamenii care activează în diverse domenii de activitate.

În speranța că dispozitivele de mai sus vor servi ca inspirație cuiva, e bine de știut că pe mine mă definesc ca utilizator de tehnologie pe final de 2017.