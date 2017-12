Netflix face valuri la Globul de Aur cu cele mai bune seriale

Au fost dezvăluite nominalizările pentru Globul de Aur, iar Netflix se pare că a făcut o treabă foarte bună la a impresiona jurații.

În prima parte a anului viitor, vor fi acordate cele mai importante premii ale industriei cinematografice. De asemenea, vor exista premii pentru serialele de la TV și cele disponibile pe serviciile de streaming. În afară de Oscaruri, Globul de Aur este cel mai important. Din acest motiv, oficialii Netflix au multe motive de celebrare, având în vedere că au anul acesta în portofoliu nu mai puțin de nouă nominalizări. Concurența pe acest plan este asigurată de Amazon și Hulu. Fiecare dintre cele două are câte trei nominalizări.

Decernarea premiilor Globul de Aur va avea loc pe 7 ianuarie și va fi difuzată de NBC în Statele Unite. La noi, probabil că întregul eveniment va putea fi vizionat pe Pro TV sau TVR. Momentan, nici un operator autohton nu a făcut vreun anunț pe marginea subiectului. Detaliile de fond contează însă mai puțin. Important este care vor fi serialele și lung metrajele premiate.

The Crown, serialul despre regina Elisabeta de pe Netflix are două nominalizări, pentru cel mai bun serial de tip dramă și pentru cea mai bună interpretare a unei actrițe în rol principal – Claire Foy. Îndrăgitul Stranger Things a beneficiat de asemenea de două nominalizări, pentru cel mai bun serial dramă și cel mai bun actor în rol secundar – David Harbou. Master of None a fost nominalizat pentru cel mai bun serial de comedie și cea mai bună interpretare pentru un actor în rol principal – Aziz Ansari. Celelalte show-uri nominalizate au fost Ozark, 13 Reasons Why și Glow pentru rolurile principale – Jason Bateman, Katherine Langford și Alison Brie.

În cazul Amazon, cele trei nominalizări au fost pentru I Love Dick prin intermediul lui Kevin Bacon și The Marvelous Mrs. Maisel, cel mai bun serial de comedie și cea mai bună actriță. The Handmaid`s Tale a primit trei nominalizări pentru Hulu – cel mai bun serial de tip dramă, cea mai bună actriță în rol principal – Elizabeth Mozz și cea mai bună actriță în rol secundar – Ann Dowd.