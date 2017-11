iPhone X este atât de scump, încât nu i-a scăpat nimănui acest detaliu. Până și mama mea a avut emoții să-l ia în mână, pentru că știe cât costă.

Au trecut deja câteva săptămâni de la lansarea iPhone X, dar în continuare există foarte mulți cumpărători care visează să pună mâna pe prețiosul lor gadget Apple. Nu de alta, dar există în continuare probleme cu stocurile, iar faptul că ai banii necesari să-l cumperi este aproape irelevant. Realist vorbind, până în momentul de față, dacă ai devenit utilizator de iPhone X, ești norocos de două ori. În primul rând, pentru că ai avut baftă să intri în posesia lui și, abia în al doilea rând, deoarece telefonul este unul foarte bun.

Din fericire, iPhone X a ajuns la PLAYTECH. Răzvan a creat deja un review detaliat menit să îți răspundă la toate întrebările pe care le-ai putea avea despre cel mai scump smartphone Apple. În rândurile de mai jos, voi încerca să justific achiziția acestei jucării extravagante cu o doză suplimentară de subiectivism.

La câteva ore după evenimentul Apple din septembrie, în care au fost anunțate iPhone 8, 8 Plus și iPhone X redactam un articol cu titlul „De ce există iPhone 8, când eu îmi cumpăr iPhone X„. La momentul respectiv, entuziasmul pentru telefonul fără margini al gigantului din Cupertino a fost nestăvilit. Au trecut aproximativ șapte zile de când în folosesc în fiecare zi și pot afirma că, în continuare, mi se pare spectaculos, chiar dacă nu reușește să fie nici pe departe perfect.

iPhone X e cea mai scumpă jucărie pe care ți-o dorești

Sunt multe lucruri scumpe în lumea asta. Am avut căști scumpe, boxe scumpe, un fotoliu scump, dar iPhone X pare mai scump decât toate, pentru că îi știe toată lumea prețul. Este ușor să te uiți la o boxă și să spui că ar costa 500 de lei, când de fapt valoarea ei este de 3.000 lei. Motivul are legătură cu faptul că s-ar putea să nu te pricepi la boxe. La obiecte de mobilier se aplică același principiu.

Spre deosebire de orice exemplu aș putea să dau, iPhone X este diferit. Este absolut irelevant că nu te pricepi să faci o estimare a valorii reală a unui smartphone. Prețul acestui gadget te-a lovit din toate părțile în ultimele săptămâni, începând cu știrile de la ora 19.00 și terminând cu fiecare publicație online pe care ai dat click în tot acest timp.

În România, ca să-ți cumperi un iPhone X, ai nevoie de 5.400 lei pentru versiunea de 64GB sau 6.200 lei pentru modelul mult mai spațios de 256GB (dacă nu și mai mult). Pentru că Apple nu s-a grăbit să ofere discounturi semnificative la acest terminal operatorilor de telefonie, ofertele practicate de Vodafone, Orange sau Telekom, nu te lasă cu gura căscată. E ca și cum ai plăti telefonul în rate pe doi ani, fără să treci pe la bancă. Pentru această variantă am optat și eu, deși am avut norocul să și intru în posesia aparatului spre deosebire de mulți prieteni ai mei care încă mai așteaptă.

Aș vrea să spun că prețul respectiv este justificat, mai ales că îl folosesc ca telefon principal și l-am așteptat cu sufletul la gură. Nu este așa. Nici un telefon din această lume nu putea justifica prețul de 5.400 lei. Nu contează de ce este capabil. Mi se pare un telefon superb, dar la acei bani probabil că îți cumperi o mașină pe care o folosești o perioadă mult mai îndelungată decât un telefon. Dacă ți-l cumperi cu 7.000 lei de pe OLX, comparația cu un autoturism este și mai potrivită.

Cel mai tare mi-e teamă că cererea extraordinară pentru acest telefon nu va face decât să convingă gigantul din Cupertino să ne ofere anul viitor un iPhone mult mai scump. Dacă stocurile mici sunt cea mai mare problemă a acestui telefon de 1.000 de dolari într-un magazin Apple din SUA, sunt multe motive ca Tim Cook să ne promoveze un iPhone de 1.250 sau 1.500 de dolari în 2018.



Am așteptat trei ani un astfel de telefon

Până în urmă cu câteva zile, am folosit un iPhone 6 Space Gray de 64GB. Până când am cumpărat respectivul gadget, am avut toate telefoanele lansate de către Apple în ordinea numerelor de pe tricou. Când s-a lansat iPhone 6S, și ulterior 7, motivele de upgrade nu mi s-au mai părut suficiente. iPhone 6 face poze decente, dacă ai o lumină destul de bună. Fotografiile de mai sus sunt făcute cu el. În privința performanței, a devenit mai leneș în ultimii ani datorită versiunilor recente de firmware lansate de Apple, dar, la momentul lansării, în septembrie 2014, nu aveai ce să-i reproșezi.

Conform spuselor directorului de design al Apple, la iPhone X inginerii Apple au lucrat aproximativ cinci ani. Dintr-un punct de vedere, respectiva cifră se reflectă în designul și funcționalitatea telefonului.

Schimbările introduse sunt atât de radicale comparativ cu orice alt smartphone Apple din trecut, încât ai fi ignorant să afirmi că toate au fost bătute în cuie într-un an sau doi. Gesturile introduse pentru interacțiunea cu aparatul sunt foarte bine puse la punct și, deși mai există particularități ce trebuie finisate, niciodată nu au fost atât de eficienți inginerii din Cupertino în a lansa actualizări de firmware.

Pentru prima oară, a existat o pauză mai mică de 10 zile între versiuni diferite de iOS. În momentul în care a fost mediatizat online un bug legat de autocorectarea la tastatură, în 48 de ore am avut o actualizare care a remediat respectiva problemă. În urmă cu aproximativ o săptămână, a făcut înconjurul lumii o știre conform căreia ecranul la iPhone X nu mai răspunde la comenzi dacă îl supui la schimbări semnificative bruște de temperatură. De această dată, s-ar putea să fi durat mai puțin de 48 de ore până la soluționarea cazului de către Apple prin intermediul iOS 11.1.2.

iPhone X sau cum e să folosești o bijuterie de telefon

Din cauza prețului, ai emoții mult mai mari să nu-l scapi în momentul în care îl scoți din cutie. Pentru că m-am ambiționat să-l folosesc fără husă de protecție, m-am jucat destul de mult cu el și, deși îl simt destul de alunecos pe cele mai multe suprafețe, în mână îl simt confortabil. Pe de altă parte, soția mea aproape că nu a avut curaj să-l folosească pe al ei fără să stea pe pat, în fotoliu sau în apropierea unei suprafețe moi. Până când i-a fost livrată o husă, l-a ținut într-un săculeț de pluș ca să nu-l zgârie în poșetă.

În principiu, iPhone X este genul de aparat care scoate extremistul din tine când vine vorba de protecție. Ca multe alte telefoane de actualitate, acesta este un magnet de amprente. Acesta detaliu te-ar putea forța să-l ștergi de zece ori pe zi. Eventual, poți să ajungi ca mine și să îmbrățișezi faptul că niciodată nu va mai arăta ca în ziua în care l-ai scos din cutie.

După șapte zile de mutat dintr-un buzunar în altul, nu are nici măcar o zgârietură microscopică. L-am dat deja de pământ pe parchet de la înălțimea noptierei de lângă pat și mi-a alunecat în chiuvetă de pe margine ei, dar aceste evenimente au fost fără consecințe. În altă ordine de idei, dacă îl cumperi de la un operator de telefonie sau chiar de la un magazin, rugamintea mea este să-i faci asigurare.

Dacă ți s-a spart ecranul, vei plăti probabil în jur de 1.500 de lei, dacă nu chiar 2.000 lei, ca să-l schimbi. Sticla de pe spate, deși spartă nu ar afecta funcționalitatea telefonului, nu cred că ai putea să trăiești cu el așa. Ai în vedere aceste detalii când te gândești să refuzi propunerea de 7-9 euro în plus pe lună la factură.

Interacțiunea efectivă cu gadgetul este surprinzător de prietenoasă. Există câteva gesturi cu care trebuie să te obișnuiești, dar, după primele 24 de ore, nu îți va veni să crezi că ai trăit fără ele până acum. Îți vine natural să faci un swipe în sus ca să închizi aplicațiile din prim plan, iar faptul că trebuie să ții un moment degetul în mijlocul ecranului ca să accesezi partea de multitasking nu este o problemă.

Mi-aș fi dorit probabil ca centrul de control să fie la dreapta aplicațiilor pornite când accesezi partea de multitasking, decât unde este acum. Swipe-ul de sus în jos din colțul din dreapta sus al ecranului nu este neapărat o idee neinspirată, dar este un pic frustrant în cazul în care ai mâna mică, deoarece s-ar putea să ajungi să-ți folosești telefonul cu două mâini, fiind atât de înalt.

iPhone X are cel mai bun ecran folosit pe un smartphone

Motivul principal pentru care merită să investești într-un iPhone X ține de ecran și de modul în care întregul aparat este construit în jurul său. Indiferent dacă te uiți la un film pe YouTube sau la o poză, orice tip de conținut care îți umple întregul ecran pare surprinzător de imersiv datorită ramelor infime.

În cea mai mare parte a timpului, trăiești cu iluzia că ții în mână o ramă foto al cărei conținut se mișcă sau este interactiv. Vizionarea unui clip HDR de pe YouTube pe iPhone X este atât de spectaculoasă, încât nu poate fi surprinsă în cuvinte. Este primul lucru pe care i-l arăt unei persoane care îmi cere detalii despre telefon și până acum obținut numai reacții de uimire.

Asta nu înseamnă însă că raportul de aspect de 18:9 este natural sau util. Nu este deloc așa.

Deși a fost adoptat de majoritatea creatorilor de smartphone-uri de top în ultimul an, cea mai mare parte a conținutului video cu care vei interacționa vreodată este 16:9. Ca referință, Galaxy Note 8 are 18,5 : 9, un raport și mai ciudat. Asta înseamnă că, în practică, dacă nu vrei să ai niște margini negre generoase pe laterale când ții telefonul în modul panoramă, vei face zoom și vei tăia un pic din marginea superioară și inferioară a conținutului. S-ar putea să nu te deranjeze pe termen lung, dar acolo există un compromis. Același compromis enervant îl vei vedea în aplicațiile care nu au fost încă actualizate pentru ecranul mai lung și sunt foarte numeroase.

Nici măcar Google Maps nu a fost actualizată pentru a profita de întreaga suprafață de lucru. Waze, în schimb, funcționează impecabil.

Pe de altă parte, la iPhone X ai un ecran cu diagonala de 5,8 inci cu care poți interacționa cu o singură mână. Este adevărat că nivelul de confort variază în funcție de dimensiunea mâinii, dar în majoritatea situațiilor nu vei întâmpina probleme. În plus, nu vei avea impresia că-l scapi încercând să faci diverse gesturi de swipe din colțurile superioare ale panoului. Este confortabil de utilizat, iar dacă ai avut un iPhone 6, 6S sau 7, te vei simți ca acasă în privința manevrabilității. Până și tastatura virtuală pare să fie exact unde era și înainte când aveai un buton Home la bază.

Acuratețea ecranului nu poate fi lăudată suficient.

Deși folosește un panou AMOLED produs de Samsung, modul în care Apple a calibrat acel ecran a fost unul foarte inspirat. Culorile nu par „umflate”, indiferent de conținutul de care te bucuri pe el. Dacă ai ocazia să interacționezi cu clipuri video HDR pe YouTube sau te uiți la Netflix pe telefon, culorile suplimentare te vor încânta enorm, deoarece panoul este capabil să le afișeze, dar nu ies la iveală când nu este cazul. Cei de la DisplayMate au acordat acestui panou cea mai mare notă de până acum pentru un telefon.

Este camera foto pe care o ai mereu cu tine

Realitatea este că prea puține telefoane scumpe mai fac fotografii de slabă calitate. Evoluția camerelor folosite pe mobile a fost impresionantă în ultimii doi-trei ani și nu mai poți afirma că faci vreun compromis dacă telefonul este singurul tău aparat foto când mergi în vacanță.

Trecând peste aceste informații de fond, nivelul de detalii de care m-am bucurat când am făcut poze cu iPhone X a fost cu adevărat surprinzător. Saltul de la iPhone 6 pe care l-am avut înainte este de la cer la pământ. Acuratețea culorilor este remarcabilă. În semi-întuneric face poze ce uneori par descărcate dintr-un DSLR. Sunt genul de imagini pe care le poți face tablou fără să le treci printr-o sesiune intensă de Lightroom sau Photoshop. În plus, nu trebuie să te joci aproape deloc cu setările pentru a obține rezultate de care să fii mândru. Separația de fundal este clară din prima privire și nicăieri nu este mai evidentă această particularitate decât în modul portret.

Sunt convins că rezultatele vor varia semnificativ de la un scenariu la altul și depinde ce fotografiezi de obicei. În aproape orice situație însă, ar trebui să vezi un upgrade față de actualul tău telefon. Eu, de obicei, fac poze cocktailurilor și nu-mi aduc aminte să fi imortalizat vreodată un cadru atât încărcat de culoare și detalii precum cel de mai jos.

Nu trebuie să-ți iei iPhone X și probabil că nu o vei face

Nu voi reuși vreodată să insist suficient că nu are ce să facă un telefon de atâția bani, dar merită repetată mult și bine această afirmație. În funcție de modul în care îl achiziționezi, cheltuiala semnificativă s-ar putea să fie un pic mai tolerabilă. Nu trăi însă nici un moment cu iluzia că nu plătești cel puțin 5.400 lei pe el, indiferent dacă sunt incluși în rate, abonament sau alte artificii contabilicești. Prețul este ca un nor negru care plutește asupra acestui aparat. Dacă era un pic mai ieftin, m-aș fi bucurat probabil de două ori mai mult de el.

Chiar și așa, iPhone X este cel mai frumos telefon pe care îl poți cumpăra cu bani în 2017.

Aș vrea să spun că aspectul estetic este o noțiune relativă sau că telefoanele de top lansate în ultimul an se compară cu ce a făcut gigantul din Cupertino, dar nu este așa. Nivelul finisajelor este impresionant. Telefonul se simte scump în mână chiar și dacă nu știi cât costă tocmai datorită combinației de sticlă și oțel. Faptul că este un pic mai greu decât un iPhone 7 nu face decât să-ți confere un nivel suplimentar de confort la manipulare. Din punctul ăsta de vedere, pare andurant.

Mi-a adus aminte de zilele în care mă jucam cu un Nokia 8800 Safir și aveam impresia că poate supraviețui la orice datorită greutății și modului în care este închegat.

Cu iPhone X, Apple a reușit din nou să vândă o experiență, nu un produs. Acesta este la prima vedere un telefon cu un ecran foarte bun și o cameră impresionantă. În realitate, este precum o broșă pe care o agăți în piept și simți că faci parte dintr-un club exclusivist. Dacă ar fi să fac o comparație, probabil că de același sentiment se bucură posesorii unui card bancar platinum, când știu că respectiva „bucată de plastic” e precum un bilet cu care poți să intri oriunde.

iPhone X nu te ajută să intri mai ușor într-un restaurant de trei stele Michelin, dar, în momentul în care l-ai scos pe masă, stârnește invidia celor din jur, iar pentru unii s-ar putea ca acest detaliu să fie suficient.