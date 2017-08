Fost director PayPal, despre Bitcoin: îndeplinește un vis pe care îl aveam acum 20 de ani

David Sacks e un cvasi-anonim în România, dar în Silicon Valley și-a creat un renume de antreprenor influent. Acum, judecă Bitcoin și vorbește despre importanța criptomonedelor.

David Sacks a fost director de operațiuni la PayPal și a vorbit într-un interviu recent despre importanța criptomonedelor, a Bitcoin, dar și cum se schimbă lucrurile în societate prin aceste instrumente ale internetului și lumii digitale. Între PayPal și momentul de-acum, Sacks a fost și creatorul Yammer, o platformă cumpărată de Microsoft cu 1,2 miliarde de dolari. A fost și investitor la Facebook, Palantir, Uber, SpaceX și Airbnb, așa că poți crede că se „pricepe” la ce are succes pe internet.

„După PayPal, n-am crezut că voi mai fi interesat de plăți vreodată. Dar Bitcoin îndeplinește viziunea originară pe care o aveam la PayPal de-a creat «noua monedă a lumii». Aveam și tricouri cu sloganul acesta în 1999″, a declarat el în interviul publicat de CNBC. El a și detaliat viziunea aceasta.

„O plată este doar un credit pentru un cont și un debit către altul. Aceasta este o intrare în baza de date. Credeam că, dacă am putea obține suficienți oameni pentru a participa, banii nu ar trebui să părăsească vreodată sistemul. PayPal putea deveni baza de date a banilor. Am adăugat funcționalități, cum ar fi datele despre carduri, astfel încât să nu fi fost nevoiți clienții să retragă fonduri din sistemul bancar învechit. Când am fost cumpărați de eBay, proiectul a fost oprit.

Criptomonedele, cum e Bitcoin, îndeplinesc însă acum această viziune. Ei o fac într-un mod descentralizat (blockchain), în timp ce PayPal a încercat să o facă într-un mod centralizat”, a adăugat acesta. Dincolo de aceste detalii, abordarea lui a fost foarte optimistă cu privire la acest viitor luminos al web 3.0, așa cum a caracterizat noul internet (cu noile opțiuni) pe Twitter.