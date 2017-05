Cum știi dacă cineva îți citește mesajele pe Whatsapp în afară de tine și care e soluția

Ar trebui să fie imposibil, dar altcineva îți poate accesa corespondența de pe WhatsApp. Cel mai bine ar fi să înveți cum știi dacă cineva îți citește mesajele pe WhatsApp și, în secunda următoare, să remediezi problema.

E cea mai populară aplicație de mesagerie de pe întregul mapamond. WhatsApp are 1,2 miliarde de utilizatori și continuă să crească într-un ritm surprinzător. Pe lângă mesaje, apeluri video, apeluri de voce și transfer de imagini sau clipuri, farmecul WhatsApp constă într-un nivel de securitate sporit. Înainte ca multe alte servicii să includă această funcție, oficialii WhatsApp se mândreau cu criptarea end-to-end. Această asociere de termeni tehnici reprezintă cea mai importantă asigurare a faptului că doar emițătorul și receptorul unui mesaj îi pot ști conținutul.

Criptarea celor de la WhatsApp este atât de bine pusă la punct, încât autoritățile din mai multe țări au pus presiune pe creatorii platformei să afle conținutul unor mesaje, iar aceștia au refuzat. Situația este atât de delicată în privința nivelului de securitate incorporat în WhatsApp, încât serviciul online de mesagerie deținut de Facebook ajunsese la un moment dat să fie interzis parțial sau în totalitate în 12 țări. În unele țări sunt interzise apelurile de voce și video prin WhatsApp. În alte țări, aplicația nu funcționează în totalitate.

Cum este posibil ca cineva să-ți citească mesajele pe WhatsApp?

Deși ar putea părea incredibil la prima vedere, este posibil ca cineva să primească mesajele tale de pe WhatsApp pe telefonul său. Partea ciudată a acestei realități este că cei de la WhatsApp au făcut totuși un efort semnificativ să nu poți activa aplicația folosind același număr de telefon pe două smartphone-uri.

În momentul în care ți-ai schimbat telefonul și ai instalat WhatsApp folosind același număr, aplicația se dezactivează în mod automat pe vechiul gadget și nici măcar nu mai poți intra să-ți citești vechile mesaje. Singura soluție este să o reactivezi folosind alt număr. Același principiu este valabil în cazul în care, pe același dispozitiv, vrei să-ți portezi conversațiile in-app pe un alt număr. Aparent, dezvoltatorii aplicației s-au gândit la toate.

Problemele au început în momentul în care a fost introdus serviciul WhatsApp Web, urmat la scurt timp de aplicația WhatsApp pentru PC și Mac. Acestea funcționează ca o oglindă a întregului set de conversații desfășurate pe mobil. Instant, în momentul în care ți-ai împerecheat telefonul cu PC-ul, aproape că te șochează să-ți vezi toate discuțiile imediat pe desktop. În altă ordine de idei, dacă ai un PC sau Mac pe care îl folosești doar tu, funcția este una foarte bună. În loc să-ți citești mesajele pe telefon, schimbi tab-ul din Chrome din prim plan și ai văzut confirmarea întâlnirii pe care o ai diseară, fără să mai scoți telefonul din buzunar. La fel de util este clientul de desktop pentru WhatsApp pe care îl folosesc de când a apărut cu entuziasm. Pentru instalarea și configurarea sa găsești un tutorial aici – Cum vezi mesajele WhatsApp și pe PC sau Mac.

Cum știi dacă cineva îți citește mesajele pe WhatsApp și remediezi situația

După cum am zis și în introducere, din păcate, este relativ ușor ca cineva să-ți primească mesajele pe WhatsApp dacă a avut acces la telefonul tău câteva minute. Secretul constă în funcția detaliată mai sus, WhatsApp Web. Respectiva opțiunea a dat naștere unei întregi familii de aplicații pentru iPhone și Android care simulează comportamentul aplicației WhatsApp pentru desktop sau web. Cele mai multe dintre ele sunt promovate ca fiind utile în cazul în care vrei să ai două conturi de WhatsApp pe un singur telefon. Unii dezvoltatori sunt un pic mai sinceri și scriu în descriere că pot fi folosite pentru a-ți spiona soțul, soția sau copilul.

Pentu a vă lămuri că nu este totul doar un mit, voi atrage atenția asupra câtorva exemple care facilitează furtul unui cont de WhatsApp, înainte de a explica cum îți poți da seama dacă ești victima unui astfel de comportament. Prima este pentru Android și e intitulată – WhatsWeb For WhatsApp Web, disponibilă în Google Play la această adresă. Utilizatorii de iPhone pot folosi Messenger for WhatsApp Web sau WebChat – Chat for WhatsApp Web. Toate fac o treabă la fel de bună și te ajută să oglindești contul de WhatsApp de pe un telefon pe un al doilea dispozitiv cu un număr de telefon complet diferit.

Partea bună este că nu e deloc dificil să-ți dai seama dacă cineva primește aceleași mesaje pe care le primești tu. În cazul în care te-ai decis că vrei să înveți cum știi dacă cineva îți citește mesajele pe WhatsApp, primul gest pe care trebuie să-l faci este să intri în aplicația omonimă. Având în vedee că toate soluțiile detaliate mai sus profită de protocolul WhatsApp Web, în Settings, în dreapta jos, trebuie să faci un tap pe secțiunea WhatsApp Web/Desktop. Aici vei vedea toate sistemele și browserele conectate la contul tău de WhatsApp. Implicit, toate acestea au acces la întregul tău istoric de conversații.

Dacă lista este goală, iar la secțiunea WhatsApp Web/Desktop ești invitat să împerechezi un browser sau client de desktop, ai noroc. Nimeni nu îți citește mesajele pe care le primești, decât dacă are acces fizic la telefonul tău deblocat timp de câteva minute, context în care, este doar vina ta că l-ai lăsat nesupravegheat. În situația în care vezi în acea listă nume pe care nu le cunoști, ai o problemă și poți merge de la premisa că cineva apropiat ți-a citit toate mesajele.

Deși nu poți face nimic în legătură cu ce s-a întâmplat până acum, te poți asigura că nu le va mai citi pe cele pe care le primești de acum înainte. Pentru asta, cu un gest de swipe de la dreapta la stânga, șterge browser-ele și computerele listate care îți sunt străine. Eventual, apasă pe butonul de jos marcat Deconectează toate sesiunile, pentru a le șterge pe toate dintr-un foc. Insist, deși în listă s-ar putea să vezi un sistem sau browser precum Chrome sau Firefox, în realitate poate fi una dintre aplicațiile menționate mai sus. Ideal ar fi să-ți faci un tabiet din a verifica săptămânal această listă. Doar așa poți fi sigur că cineva nu îți citește mesajele pe WhatsApp.