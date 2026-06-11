Cum păstrezi cireșele proaspete mai mult timp. Ce trebuie să faci ca să reziste mai multe zile fără să se strice

Secretul care ajută cireșele să reziste mai mult

Cireșele sunt printre cele mai iubite fructe ale verii, însă se numără și printre cele mai perisabile. De multe ori, după doar câteva zile de la cumpărare, încep să se înmoaie, să se zbârcească sau chiar să mucegăiască.

Specialiștii spun că durata lor de păstrare depinde în mare măsură de modul în care sunt depozitate. Primul pas este verificarea atentă a fructelor imediat după cumpărare. Cireșele lovite, crăpate sau prea coapte trebuie îndepărtate, deoarece pot accelera alterarea întregii cantități.

În aceeași pungă sau caserolă pot exista fructe aflate în stadii diferite de maturitate, iar cele deteriorate eliberează umezeală și favorizează apariția mucegaiului.

Greșeala pe care mulți o fac imediat după cumpărare

Unul dintre cele mai frecvente obiceiuri este spălarea cireșelor imediat ce ajung acasă. Deși pare un gest firesc, umiditatea rămasă pe fructe favorizează dezvoltarea mucegaiului și scurtează perioada în care acestea pot fi consumate.

Cireșele ar trebui spălate doar înainte de a fi mâncate.

După sortare, fructele se păstrează în frigider, într-un recipient încăpător, fără a fi înghesuite. O foaie de hârtie absorbantă așezată pe fundul vasului poate ajuta la absorbția excesului de umiditate. Recipientul nu trebuie închis ermetic, deoarece condensul grăbește procesul de degradare.

De ce este important să păstrezi codițele

Specialiștii recomandă ca cireșele să fie păstrate cu codiță. Aceasta contribuie la menținerea prospețimii și reduce pierderea sucului din fruct.