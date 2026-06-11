Cum păstrezi cireșele proaspete mai mult timp. Ce trebuie să faci ca să reziste mai multe zile fără să se strice
În România, sezonul cireșelor începe de obicei în luna mai și se întinde până la începutul sau mijlocul lunii iulie, în funcție de soi și de condițiile meteo. Cele mai multe cireșe românești ajung pe piață în lunile iunie și începutul lui iulie, atunci când fructele sunt coapte natural și au cel mai bun gust.
Nutriționiștii recomandă consumul fructelor de sezon, iar cireșele nu fac excepție. Atunci când sunt culese la maturitate, direct din livezi, acestea conțin cantități mai mari de vitamine, minerale și antioxidanți. În plus, procesul natural de coacere le oferă aroma intensă și gustul dulce-acrișor care le-a făcut atât de apreciate de români.
Secretul care ajută cireșele să reziste mai mult
Cireșele sunt printre cele mai iubite fructe ale verii, însă se numără și printre cele mai perisabile. De multe ori, după doar câteva zile de la cumpărare, încep să se înmoaie, să se zbârcească sau chiar să mucegăiască.
Specialiștii spun că durata lor de păstrare depinde în mare măsură de modul în care sunt depozitate. Primul pas este verificarea atentă a fructelor imediat după cumpărare. Cireșele lovite, crăpate sau prea coapte trebuie îndepărtate, deoarece pot accelera alterarea întregii cantități.
În aceeași pungă sau caserolă pot exista fructe aflate în stadii diferite de maturitate, iar cele deteriorate eliberează umezeală și favorizează apariția mucegaiului.
Greșeala pe care mulți o fac imediat după cumpărare
Unul dintre cele mai frecvente obiceiuri este spălarea cireșelor imediat ce ajung acasă. Deși pare un gest firesc, umiditatea rămasă pe fructe favorizează dezvoltarea mucegaiului și scurtează perioada în care acestea pot fi consumate.
Cireșele ar trebui spălate doar înainte de a fi mâncate.
După sortare, fructele se păstrează în frigider, într-un recipient încăpător, fără a fi înghesuite. O foaie de hârtie absorbantă așezată pe fundul vasului poate ajuta la absorbția excesului de umiditate. Recipientul nu trebuie închis ermetic, deoarece condensul grăbește procesul de degradare.
De ce este important să păstrezi codițele
Specialiștii recomandă ca cireșele să fie păstrate cu codiță. Aceasta contribuie la menținerea prospețimii și reduce pierderea sucului din fruct.
De asemenea, cireșele nu ar trebui depozitate lângă fructe precum bananele, piersicile sau caisele, care produc cantități mari de etilenă, un gaz natural ce accelerează coacerea și alterarea fructelor din jur.
Cum alegi cireșele cele mai bune
Atunci când le cumperi din piață sau supermarket, alege cireșe cu coaja fermă, lucioasă și fără pete sau crăpături. Codițele trebuie să fie verzi și bine prinse de fruct, semn că au fost culese recent.
Evită fructele moi, zbârcite sau care prezintă urme de mucegai în zona codiței.
De ce sunt cireșele benefice pentru sănătate
Cireșele conțin zaharuri naturale, fibre și o cantitate importantă de apă, fiind o alegere potrivită pentru zilele călduroase de vară. Acestea furnizează vitamina C, vitamina A, acid folic și minerale precum potasiu, magneziu și fosfor.
În plus, sunt bogate în antocianine și flavonoide, compuși cu efect antioxidant care ajută organismul să combată stresul oxidativ și contribuie la menținerea sănătății cardiovasculare.
Consumul regulat de cireșe poate susține digestia, hidratarea organismului și funcționarea normală a sistemului imunitar, motiv pentru care acestea se numără printre cele mai recomandate fructe ale sezonului de vară.