Amazon se împrumută cu 17,5 miliarde de dolari, în plină cursă pentru AI. Nota de plată a inteligenței artificiale devine tot mai mare

Amazon își face loc de manevră pentru cheltuieli uriașe

Potrivit informațiilor apărute în presa internațională, printre băncile implicate în finanțare se numără Citigroup, JPMorgan Chase, Wells Fargo, HSBC și BofA Securities. Acordul ar fi structurat ca un împrumut de tip „delayed draw term loan”, ceea ce înseamnă că Amazon nu trebuie să tragă toată suma imediat, ci poate accesa banii treptat, în funcție de nevoi.

Acest tip de finanțare oferă companiei flexibilitate. În loc să încaseze de la început întreaga sumă și să plătească pentru capital pe care poate nu îl folosește imediat, Amazon își poate calibra accesul la bani în funcție de investițiile pe care le are în plan. Oficial, fondurile ar urma să fie folosite pentru „scopuri corporative generale”, o formulare largă care poate include de la investiții în infrastructură până la refinanțări sau alte cheltuieli strategice.

Contextul face însă direcția destul de clară. Amazon investește masiv în AI și cloud, iar divizia AWS rămâne una dintre piesele centrale ale strategiei sale. Compania are nevoie de capacitate tot mai mare pentru centre de date, servere, procesoare dedicate și infrastructură capabilă să susțină cererea pentru servicii bazate pe inteligență artificială.

În ultimii ani, Amazon a intrat tot mai puternic în competiția AI, atât prin propriile servicii, cât și prin parteneriate strategice. Pe o piață în care Microsoft, Google, Meta și alți giganți aruncă sume uriașe în dezvoltare, rămânerea în urmă poate costa enorm. De aceea, datoria devine un instrument prin care companiile încearcă să cumpere timp, capacitate și poziție pe piață.

Cursa AI se transformă într-o cursă a datoriilor

Amazon nu este singura companie care se împrumută masiv pentru a finanța expansiunea AI. Alphabet, compania-mamă a Google, a vorbit recent despre atragerea a zeci de miliarde de dolari pentru a-și susține investițiile, în timp ce Meta a anunțat planuri pentru o vânzare de obligațiuni de 30 de miliarde de dolari, cea mai mare din istoria sa.

Aceste sume arată cât de radical s-a schimbat economia tehnologiei. În perioada boom-ului software, marile companii puteau crește cu infrastructură relativ mai ușoară și marje impresionante. Inteligența artificială schimbă însă regulile. Modelele mari au nevoie de hardware scump, energie multă, centre de date specializate și capacitate de calcul disponibilă permanent.

Pentru investitori, întrebarea devine tot mai apăsătoare: vor justifica aceste investiții câștigurile viitoare? Companiile insistă că AI va transforma economia digitală, va automatiza procese, va crește productivitatea și va crea noi surse de venit. Totuși, nota de plată este deja vizibilă, în timp ce profiturile directe generate de aceste investiții sunt, în multe cazuri, încă greu de cuantificat.