Este foarte probabil să-ți fi dorit vreodată să vezi o confirmare de citire la Gmail pentru un mesaj expediat. Respectiva funcție este acum disponibilă.

Într-un mod simplu și eficient, majoritatea serviciilor de chat pentru mobile vin la pachet cu o confirmare de recepție și de citire a unui mesaj. Astfel, nu mai trebuie să fii stresat dacă persoana de la capătul celălalt al mesajului a aflat că întârzii la o întâlnire. Cele două bife albastre introduse de WhatsApp în urmă cu câțiva ani sunt acum întipărite în mentalul colectiv.

Pentru emailuri, situația este un pic mai complicată. Microsoft Outlook a introdus această funcție de confirmare de citirie în urmă cu câțiva ani. În același timp, au apărut niște tertipuri la care puteai apela pentru a citi un mesaj fără a expedia înapoi confirmarea. La ora actuală însă, cei mai mulți dintre noi folosesc Gmail, indiferent dacă este vorba de un cont de email personal sau de firmă. Cel mai popular serviciu de mail nu include nativ posibilitatea activării unei confirmări de primire. Cu un pic de răbdare însă și doar câteva clicuri, poți avea parte de confirmare de citire la Gmail.

DoubleTick – un serviciu online pentru confirmare de citire la Gmail

Pentru acest tutorial am folosit DoubleTick. Acesta este un serviciu online utilizabil gratuit prin intermediul unei extensii de Chrome. Cu același nume, aceasta e descărcabilă folosind acest link. Ca orice altă extensie din Chrome WebStore, DoubleTick funcționează la fel de bine pe Windows sau Mac, cu condiția să folosești browserul celor de la Google.

După instalarea extensiei, vei fi nevoit să te înscrii la un cont gratuit pe DoubleTick.co pentru a începe să utilizezi noul serviciu. Opțional, poți plăti 24 de dolari pe an pentru aceleași funcții, cu o mică diferență. Fiecare mesaj expediat după ce te-ai înscris la DoubleTick se încheie cu – Sent via Doubletick, ca un fel de semnătură. Suprataxa se reflectă în posibilitatea eliminării respectivului text. Principial, eu l-aș lăsa activat, dând posibilitatea receptorului email-ului să știe că am luat la cunoștință de faptul că l-a citit.

Tot înainte de a începe să-și facă treaba, Double Tick are nevoie să-ți acceseze contul de Gmail. Deși această particularitate era mai mult sau mai puțin evidentă, unele persoane s-ar putea crispa la aflare veștii. Ideea este următoarea, cei de la Double Tick au o listă de termeni și condiții destul stufoasă. Acolo se menționează foarte clar că accesul la Gmail este necesar doar pentru implementarea confirmării de citire.

Momentan, altă soluție cu un efect similar nu există pentru Gmail, iar dacă va apărea, cred că va funcționa la fel. În plus, nu există nici o dovadă că Double Tick îți folosește datele personale în alte scopuri. Până la o dovadă contrarie, eu zic să ai încredere în această soluție, dar cu siguranță nu te poate obliga nimeni să o faci.



Cum ajungi să ai o confirmare de citire la Gmail

Ai instalat extensia și ți-ai dat acordul ca Double Tick să-ți acceseze contul de Gmail. La ultima etapă a procesului de configurare vei întâmpina un mesaj precum cel de mai sus. Rămâne să intri pe Gmail și să te bucuri de funcționalitatea detaliată mai sus. Ca idee, Double Tick își face treaba de acum înainte. Nu se aplică retroactiv pentru mesajele expediate anterior.

Dacă ești ok și cu acest detaliu, trimite un email nou unei persoane. E important de reținut că persoana de la capătul celălalt al firului nu trebuie să aibă aceeași extensie instalată. De asemenea, nu contează dacă deschide emailul de pe mobil, Outlook, Gmail, Yahoo, Mail pentru Mac sau orice altă aplicație. Double Tick este independent de toate aceste particularități.

După activarea Double Tick, la secțiunea de mesaje trimise din Gmail vei vedea bife în dreptul tuturor mesajelor. Dacă sunt de culoare gri, te avertizează că mesajul a fost livrat. Dacă devin albastre la fel ca în imaginea de mai sus, înseamnă că mesajul a fost citit.

E confirmarea de citire o invadare a intimității?

Modul în care profiți de această funcționalitate ține doar de tine. Ideal ar fi ca persoana de la capătul firului să știe că ai acces la astfel de informații suplimentare legate de Gmail. Nu de alta, dar s-ar putea să nege recepționarea și să intri subit în niște polemici inutile. Dacă dezvălui faptul că apelezi la un tracker pentru email cu scopul eliminării posibilității de a minți, discuția deviază către alt tărâm.

În altă ordine de idei, Double Tick este departe de a fi ilegal. Cum am menționat în introducere, sisteme similare au existat de foarte mulți ani într-o formă sau alta. În privința modului ideal de a-l folosi, sfatul meu este să lași semnătura – Sent via Doubletick ca o formă de avertisment. Tot Double Tick te ajută dacă trimiți un mesaj scurt cuiva legat de evoluția unui proiect, fără să mai ceri numeroase confirmări ulterioare dacă respectivul a luat sau nu la cunoștință.