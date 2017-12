Am ajuns aici: despre Bitcoin vorbește aproape toată lumea despre cum doboară recorduri. Poate ai vrut să cumperi. Poate încă vrei. Oricum, ar putea fi istorică și ar trebui să știi ce-i cu ea.

Bitcoin este o monedă digitală descentralizată creată în 2009 de către Satoshi Nakamoto. Numele „creatorului” Bitcoin este mai mult un pseudonim pentru o persoană care a creat această monedă care a revoluționat modul în care industria financiară funcționează.Până în acel moment au mai existat alternative la o monedă convențională, cum ar fi protocoale de ecash sau chiar monede bazate pe algoritmul de hashcash (folosit și de către Bitcoin), dar niciuna dintre acestea nu a putut oferi ceva asemănator cu Bitcoin.

În 2008, Nakamoto a publicat o lucrare în care descria această nouă monedă digitală, adică Bitcoin. Lucrarea se numea „Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System”. Pe acest sistem se bazează toate sistemele de criptovalute, adică toate monedele digitale existente.

O prezentarea succintă s-ar rezuma la modalitatea „peer-to-peer” (de la egal la egal) în care funcționează Bitcoin, adică fiecare sarcină este împărțită în acest blockchain, astfel că plățile să fie trimise fără ca o instituție să reglementeze aceste transferuri. Bitcoin reprezintă o soluție la comerțul pe internet, și nu numai, iar ideea a pornit de la acest principiu de tranzacție ireversibilă, descentralizată (adică o instituție nu o poate reglementa) și complet transparentă (oricine poate vedea orice tranzacție desfășurată în blockchain, dar nimeni nu știe cine deține acel „wallet”).

Prima versiune de Bitcoin „în libertate”

Prima versiune a Bitcoin apare pe Sourceforge în 2009. Implicarea lui Nakamoto se oprește în 2010 după ce achiziționează domeniul bitcoin.org și colaborează cu alți dezvoltatori. Primul block de Bitcoin a fost minat la începutul lui 2009.

Data exactă e 3 ianuarie 2009, când Nakamoto a lăsat un mesaj cel puțin reprezentativ: „The Times 3 January 2009 Chancellor on brink of second bailout for banks” (acest citat face referire la o știre din aceeași dată în care cancelarul Alistair Darling se afla la limita unui nou colaps financiar). Primul block din blockchain a fost minat, iar câștigul a fost 50 bitcoini.

Cum funcționează Bitcoin și cum poți mina

Ca să înțelegi cât de cât Bitcoin, trebuie să începi cu matematică. O să auzi de „hash” și, mai precis, de-o funcție criptografică de hash. Aceasta generează un „rezumat criptografic” unic pentru fiecare informație dată. De exemplu, ai un mesaj de transmis numit „Bitcoin” și nu vrei ca cineva să poată intercepta acest mesaj, astfel că îi aplici o funcție de hash care îl va cripta și îl va pune sub o formă în care nu poate fi decodat.

Când vine vorba de generarea unui cod unic lucrurile se complică, iar aici fiecare algoritm de criptare diferă. De exemplu, MD5, unul dintre cei mai simpli algoritmi de criptare, primește informația, după care o divide în bucăți de câte 32 biți fiecare, iar acestea sunt transformate în format hexadecimal. Este creat un tabel de hash și pus sub forma unei funcții de sinus ca mai apoi să fie aplicate cele patru funcții auxiliare care generează propriu-zis un output, adică mesajul criptat.

Când lumea se referă la „minat”, desigur că nu e ca mineritul clasic.

Practic, în momentul în care pe un calculator rulează un software de minat, acesta rulează o funcție de hash criptografică pe un block header. Fiecare hash generat va folosi un numar random din block header, iar acest număr random vine sub denumirea de nonce (este un număr aleatoriu, care poate fi folosit o singură dată).

Totuși, ce rost ar mai avea minatul dacă este atât de ușor de generat? Problema pare deoarece există o dificultate implementată în acest algoritm, pentru a crea un bloc valid, funcția de hash trebuie să fie sub dificultatea impusă. Cu cât va crește numărul de calculatoare care „minează”, cu atât va crește și dificultatea de a decoda un bloc valid. Numărul total de Bitcoin estimativ va fi de 21 milioane.

În acest moment, numărul de bitcoini în circulație este de peste 16,7 milioane.

Este, nu este Bitcoin o bulă?

Teama de-a fi Bitcoin o bulă e fundamentată pe sistemele financiare clasice – unde bulele se numesc „crize economice” – sau bula „Dot.com” din urmă cu aproape 20 de nai. A fost o bulă economică care a ținut până în 2002 și a fost strâns legată de companiile de internet create din 1997 până în 2001. Numeroase companii în care au fost investite sute de milioane de dolari au căzut, unele companii au reușit să supraviețuiască și încă există și astăzi. Aici mă refer la eBay, Amazon, Qualcomm sau chiar Cisco (deși pierduse peste 80% din valoarea acțiunilor).

Dacă în 1997 ai fi investit 100 de dolari când Amazon a devenit companie publică, valoarea acțiunilor tale ar fi fost de 50.000 de dolari în acest moment.

Dacă ai fi cumpărat Bitcoin în valoare de 100 de dolari când a început să valoreze ceva, adică în vara lui 2011 când valora 31 de dolari, ai fi putut cumpăra 3,3 BTC, adică echivalentul a aproximativ 50.000 de dolari (cursul Bitcoin fluctuează mult în acest moment, ajungând la 15 sau chiar 17.000 de dolari).

Această analogie nu vrea să arate că trebuia să cumperi Bitcoin sau că merită să o faci acum, ci este vorba strict de evoluția unei monede digitale, prima monedă de acest fel. Orice investiție vine cu un factor de risc, un risc pe care fiecare persoană ar trebui să îl ia în considerare când realizează acest investiție.

Bitcoinul, atât cât e, mai valoros decât PIB-ul României

România a atins un vârf de PIB în 2008: 208,2 miliarde de dolari. În 2016 a fost de 186,7 miliarde de dolari. La ora publicării acestui articol, Bitcoin era evaluat la peste 277 miliarde de dolari.

A ajuns la acest nivel, pentru că oamenii au încredere în Bitcoin. Mai precis, au incredere în această volatilitate, în libertatea pe care această monedă o oferă și într-o posibilă creștere a prețului în continuare. Nu compar o țară propriu-zis cu această monedă digitală, ar fi naiv să afirmi că, ipotetic, dacă un grup de persoane va vinde Bitcoin în valoare de câteva miliarde prețul ar rămâne același și cererea la fel de mare.

Speculativ poți afirma că mai este loc de o dublare a prețului per Bitcoin.

Vine însă un moment important. Chicago Board Options Exchange a anunțat că din 10 decembrie tranzacționează Bitcoin. Oficial. Astfel, criptomoneda ajunge într-un sistem clasic de valorificare. Acesta este și cel mai mare exchange de trading din Statele Unite ale Americii. De asemenea, CME Group urmează să ofere această posibilitate de a tranzacționa Bitcoin din 18 decembrie. Și, nu în ultimul rând, Nasdaq va începe tranzacționrea Bitcoin la începutul anului 2018.

Faptul că Bitcoin urmează să fie tranzacționat ca orice alt bun, acțiune sau contract, dovedește o normalizare a monedei și o dovadă de stabilitate și încredere în aceasta. O monedă care până acum a fost văzută ca o soluție folosită pentru plăți pe dark web, o monedă care acum câțiva ani nu avea absolut nicio valoare.

Probabil te întrebi: este Bitcoin viitorul financiar? Nu cred că cineva poate răspunde la această întrebare cu o certitudine, dar este cert că Bitcoin este un pas către un viitor în care banii nu vor mai exista fizic și poate nici nu vor fi centralizați de o instituție.