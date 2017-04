Care este diferența între PlayStation 4, PlayStation 4 Slim și Pro

La finele lui 2013 a apărut primul PlayStation 4. Între timp, s-au mai lansat alte două modele, PS4 Slim și PS4 Pro. S-ar putea însă să nu fie evidente diferențele.

În cazul în care cochetezi la această oră cu achiziția unei console, s-ar putea să fii pus în dilemă de varietatea foarte mare de opțiuni disponibile în magazine. Chiar și dacă nu mai dai de Xbox 360 sau PlayStation 3, atât Sony, cât și Microsoft au mai multe variante pentru care puteți opta. Nici Nintendo Switch nu este o alegere neinspirată, dar aceea este o altă discuție. În încercarea de a elucida misterul consolelor și de a vă ajuta să faceți o achiziție avizată pentru următorii câțiva ani, voi detalia care sunt diferențele între PlayStation 4, PlayStation 4 Slim și PlayStation 4 Pro. Într-un articol viitor, voi repeta procedura cu consolele celor de la Microsoft pe care le puteți cumpăra la această oră.

PlayStation 4, disponibil din noiembrie 2013

Pare greu de crezut, dar PS4 are deja câțiva ani pe piață și un portofoliu spectaculos de jocuri disponibile. Acesta este un gadget care a îmbătrânit bine și are toate șansele să se mai descurce câțiva ani. Doar câteva particularități s-ar putea să fie deranjante, iar acesta este și motivul pentru care Sony a lansat versiunea actualizată Slim. Ca referință, practica lansării unui model mai subțirel a început cu PlayStation 2 și a continuat cu PlayStation 3.

Vizavi de specificații, PlayStation 4 oferă sesiuni de gaming la rezoluție 1080p în cea mai mare parte a jocurilor disponibile. În contextul în care PS3 era limitat în cea mai mare parte la 720p, acesta s-ar putea să fie cel mai relevant upgrade. Suportul pentru conținut HDR a fost introdus printr-un update recent de firmware, dar nu trebuie neglijat dacă aveți un televizor sau monitor compatibil.

Controller-ul DualShock 4, în comparație cu modelul livrat cu PS3 incorporează un touchpad în partea de sus. În locul butoanelor clasice Start/Select, include Share și Options, punând accent pe componenta socială a consolelor moderne. Acesta se încarcă prin microUSB de la consolă chiar și când aceasta este în Sleep, particularitate care nu era valabilă la PS3.

În altă ordine de idei, consola este compatibilă cu toate accesorile create de Sony pentru noile console. Lista include o cameră similară cu Kinect-ul celor de la Microsoft, două controllere de mișcare (Motion Controllers) și, nu în ultimul rând, kitul PlayStation VR pentru realitate virtuală.

PlayStation 4 Slim, disponibil din septembrie 2016

Cum ne-au obișnuit și în cazul PS2 și PS3, cei de la Sony au așteptat câțiva ani și au lansat o versiune Slim de PlayStation 4. După cum îi zice și numele, aceasta este mai subțirică, fără a face vreun compromis de performanță față de prima versiune ajunsă pe piață. Ba mai mult decât atât, include câteva avantaje ce nu trebuie neglijate.

Cel mai mare upgrade față de primul model ține de conectivitatea Wi-Fi. PlayStation 4 Slim vine la pachet cu suport pentru rețele Dual-Band 2,4 și 5GHz. Pe lângă protocolul 802.11n, suportă și trafic de date pe Wi-Fi AC. Asta înseamnă că, dacă aveți un router compatibil, jocurile și actualizările la jocuri se vor descărca mai repede, sesiunile de gaming online vor fi fără întreruperi, iar întreaga experiență de utilizare va fi una cu mai puțin stres. În loc de Bluetooth 2.1, PS4 Slim are Bluetooth 4.0 pentru o conexiune mai stabilă cu o varietate mai mare de echipamente fără fir.

Toate porturile USB de pe PlayStation 4 Slim sunt în conformitate cu cel mai rapid standard USB 3.1. Singurul minus față de prima generație de PS4 este eliminarea ieșiri audio optice. Asta înseamnă că fluxul audio din consolă va ieși în TV prin HDMI și ține de voi să îl scoateți de acolo într-un sistem de boxe dacă vreți.

La capitolul hardware, PlayStation 4 Slim are absolut aceeași putere de procesare precum prima versiune. Singura diferență este că poate fi achiziționat cu 500GB sau 1TB de spațiu de stocare, pe când originalul PS4 era limitat la 500GB.

PlayStation 4 Pro, disponibil din septembrie 2016

În timp ce PS4 a devenit un pic mai ieftin, PlayStation 4 Pro este noul vârf de gamă al celor de la Sony cu un preț de 400 de dolari în SUA și aproximativ 1800 lei în magazinele de la noi. Valoarea s-ar putea să fie una destul de mare pentru o consolă, dar dacă aveți un televizor 4K de dimensiuni generoase, acesta este un upgrade ce ar trebui avut în vedere.

Jocurile și clipurile video pe PlayStation 4 Pro pot fi redate la rezoluție 4K Ultra HD pe un panou compatibil. Este inclus suportul pentru Netflix la rezoluție 4K și Amazon Video 4K. Vizual, PS4 Pro este un pic mai măricel decât primul PS4, dar diferența de 13% nu este neapărat evidentă. În comparație cu PS4 Slim, este cu 43% mai mare.

Puterea de procesare este în complet altă ligă față de PlayStation 4 și modelul Slim, dar diferențele se observă încă de pe margini. În loc de două porturi USB are trei porturi, dintre care unul este amplasat în spatele consolei, perfect pentru găzduirea unui hard disk extern. Toate sunt porturi USB 3.1. Portul HDMI prezent pe spate este HDMI 2.0. Față de HDMI 1.4 prezent pe PS4 și PS4 Slim, HDMI 2.0 suportă afișarea de conținut 4K la 60 de cadre pe secundă, nu doar 24 de cadre pe secundă. Pentru protecția transmisiei de conținut video este inclus și suportul pentru HDCP 2.2 de care are nevoie Netflix pentru conținut 4K.

Un pic frustrantă este lipsa suportului pentru redarea de discuri Blu-Ray 4K, o particularitate care s-ar putea să fie de hardware sau de software, dar acest detaliu nu este clar momentan. Sperăm totuși că se va remedia în viitor.

Procesorul grafic din PS4 Pro este semnificativ mai rapid decât cel din originalul PS4 pentru a asigura desfășurarea unor sesiuni de gaming la rezoluție 4K în condiții optime. În plus, față de 8GB GDDR5 în modele standard și Slim, noul Pro mai are în plus un GB RAM pentru sarcini care nu țin de gaming, precum redarea de filme pe Netflix sau muzică de pe un hard disk extern. Ideea este că jocurile se vor mișca mai bine datorită acestei idei inovative. În plus, frecvența de tact a memorie din versiunea Pro de PlayStation este cu 24% mai mare – 176GB/s în comparație cu 218GB/s.

PS4 Pro vine standard cu 1TB de spațiu, suport pentru Wi-Fi AC Dual-Band și Bluetooth 4.0. Vizavi de software, nu veți simți vreo diferență față de modelele anterioare de PlayStation 4, cu excepția funcției Boost Mode. Aceasta a fost introdusă cu versiunea de firmware 4.50 și ajută jocurile vechi de PS4 să profite de puterea suplimentară de procesare din PS4 Pro. În traducere, asta înseamnă că vor arăta mai bine pe partea de detalii grafice și se vor mișca mai lin. Majoritea titlurilor de PS4 vor funcționa la 60 de cadre pe secundă, în loc de 30 de cadre pe celelalte modele.

Care PlayStation merită cumpărat?

Fanii PS4 sunt convinși că aceasta este cea mai bună consolă, cu cel mai diversificat catalog de jocuri. Decizia unei achiziții s-ar putea să fie totuși una destul de dificilă. Sfatul meu este să vă luați un PS4 Pro dacă aveți un televizor 4K sau plănuiți să vă achiziționați unul în curând. Dacă aveți deja un PS4, s-ar putea să se justifice să mai așteptați câțiva ani pentru a face un upgrade, deoarece toate jocurile noi și viitoare sunt și vor compatibile pentru alți câțiva ani cu respectivul gadget.

În altă ordine de idei, PS4 Pro este destul de scump, în timp ce PS4 Slim este semnificativ mai ieftin și este deja disponibil în oferă cu diverse jocuri. Cu alte cuvinte, obțineți o valoare adăugată cu achiziția voastră la același preț. Nu este exclus ca în câteva luni și PS4 Pro să fie disponibil la ofertă cu un joc sau două în cutie. Momentan însă, obțineți doar consola la aproximativ 1800 lei.

În final, PS4 continuă să-și facă treaba surprinzător de bine. PS4 Slim este o consolă bună pentru cei care nu au deja un PlayStation, iar PS4 Pro este ideal dacă banii nu sunt o problemă sau aveți un televizor 4K de dimensiuni mari.