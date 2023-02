Viorica și Ioniță de la Clejani o înlocuiesc pe fiica Margherita cu Theo Rose, la concertul de la Sala Palatului? „Am făcut o promisiune!” EXCLUSIV

Viorica şi Ioniţă de la Clejani, unul dintre cele mai sudate, dar şi mai răsunătoare cupluri din showbizul românesc, pregătesc o surpriză de proporții și cu totul originală fanilor de pretutindeni. Dar, conform lui Ioniță de la Clejani, s-ar putea ca Margherita și Fulgy să nu apară alături de ei pe scenă.

Dacă nu știați care este surpriza, vă spunem noi. E vorba despre o revenire spectaculoasă, pe scena Sălii Palatului din Capitală, pe 3 martie, cu un show dedicat Zilei Femeii. Ioniță de la Clejani ne-a dezvăluit, exclusiv pentru Playtech Știri, detalii din culisele evenimentului.

„Revenim după opt ani pe scena Sălii Palatului. A fost ideea mea, fiindcă am simţit că trebuie să facem asta! Aşa că am căutat melodii vechi prin lada de zeste a acestui neam, fiindcă asta este marea pasiunea, şi am scos la lumină noi comori.

Iar de aici şi până la a dedica showul nostru femeii, nu a fost cale lungă. În fond, Viorica e femeia minunată din viaţa mea şi povestea noastră de iubire poate fi spusă, prin cântec, tuturor. Am mai făcut-o şi foarte probabil o s-o mai facem”, ne-a declarat Ioniţă pentru Playtech Știri.