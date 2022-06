Damian Drăghici, cerșetor în Grecia. Cum a ajuns în această ipostază VIDEO

Damian Drăghici este unul dintre cei mai apreciați artiști din România. Chiar dacă acum are succes și bani, viața lui nu a fost deloc ușoară. Cântărețul a ajuns să cerșească în Grecia. Invitat în cadrul emisiunii online „Fitză cu Adiță”, vedeta a dezvăluit o experiență mai puțin plăcută din trecutul lui. Nu îi este rușine să recunoască.

Damian Drăghici nu a fost mereu pe val. Artistul a avut și momente mai puțin plăcute, de care își aduce aminte cu nostalgie. În anul 1989, solistul a fost nevoit să cerșească în Grecia, pentru a putea să supraviețuiească. Viața vedetei nu a fost mereu roz și plină de succes.

Cântatul la instrument în Grecia i-a prins bine, deoarece Drăghici a învățat foarte repede limba. În felul acesta, celebrul artist a reușit să supraviețuiască, deși i-a fost destul de greu să se integreze în societatea elenă. Mai mult, vedeta s-a și căsătorit pe plaiurile grecești.

„Am început tot ce studiam eu, dar după m-am prins că trebuie să cânți ce le place oamenilor. Era vorba despre supraviețuire. Aveam în interiorul meu o ambiție și o intuiție. În câteva luni am reușit să învăț greaca foarte bine. Mă apreciau oamenii pentru talentul meu. Făceam orice ca să pot să mă descurc. Am stat un an în Grecia, apoi am plecat în Olanda. Am trecut a doua oară ilegal în Grecia și am luat-o iar cu cerșeala. M-am și căsătorit în Grecia”, a dezvăluit Damian Drăghici.