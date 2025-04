Andreea Esca este în doliu. Una dintre cele mai dragi persoane ale copilăriei sale a încetat din viață: ”S-a dus de curând!”

Andreea Esca a împărtășit cu fanii ei de pe internet o veste tristă. Unul dintre dascălii care și-au pus amprenta asupra sa a încetat din viață. Prezentatoarea de știri a ținut să îi aducă un omagiu printr-o postare pe Facebook.

Cu toții am avut profesori care ne-au marcat existența și de care ne aducem aminte cu drag, iar Andreea Esca nu face excepție. Prezentatoarea Știrilor Pro TV a anunțat recent, printr-un mesaj pe Facebook, faptul că învățătoarea ei a încetat din viață. Vedeta a publicat o fotografie cu ea și cu cea care a învățat-o lucruri prețioase în primii ani de școală și a scris în dreptul imaginii:

Cei care o urmăresc în mediul online i-au transmis mesaje de susținere, iar foștii elevi ai învățătoarei care a format-o pe Andreea Esca au aflat, cu această ocazie, despre moartea acesteia.

Pentru Andreea Esca, dascălii sunt extrem de importanți în procesul de educație. Într-un interviu acordat la începutul acestui an, vedeta Pro TV a vorbit despre cât de mult contează ca un dascăl să fie bine pregătit și sigur pe el atunci când apare în fața elevilor sau a studenților.

„Eu cred foarte mult în educație. Dar cred foarte mult în profesori. Cred că nu poți beneficia de o educație cumsecade dacă nu ai profesori cu har. Cred că poți să mergi la o materie care poate fi extrem de interesantă, dar să nu-ți placă fiindcă ai un profesor slab. Și să nu înveți pentru că profesorul nu are har, nu are chef, vine pentru că nu lucrează altundeva”.

„Eu am făcut multe lucruri în viața mea datorită învățătoarei mele pentru că era un om cu har, credea în mine, spunea că pot face orice, mă ducea la teatru, la film. Am avut apoi o profesoară de engleză care iubea copiii și, pe timpul comunismului, avea în școală un laborator fonic, ne aducea casete. Ne punea să facem diferența între cum vorbesc americanii, cum vorbesc britanicii. Făceam scenete, iar pentru noi copiii era ca și cum nu făceam școală. Toată lumea a vorbit apoi engleză și am fost îndrăgostiți de engleză. Am luat posturile pentru că am dat de oameni îndrăgostiți de ce făceau”, a povestit prezentatoarea TV, într-un podcast organizat de ASE.